قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عن طريق الخطأ.. تفعيل صفارات الإنذار في زرعيت بالجليل
رئيس كوريا الجنوبية يطلب من ترامب حلا سلميا مع الجارة الشمالية
مدبولي: علينا إيجاد تسوية شاملة لأزمات المنطقة لضمان تحقيق السلم والاستقرار
بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل
بابا الفاتيكان يرحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني ويدعو للحوار بشأن أوكرانيا
الحكومة توجه الشكر للرئيس على رؤيته الصائبة تجاه أزمات المنطقة
مدبولي: رسائل قوية من الرئيس خلال قمة G7 بشأن موقف مصر حيال أزمات المنطقة
رئيس حلف شمال الأطلسي: فتح مضيق هرمز سيكون “خطوة هائلة"
ضرورة موافقة كتابية.. القاهرة تتخذ إجراءات قانونية ضد ناشري نتائج طلاب الشهادة الإعدادية
400 جنيه للفرد.. مفاجأة جديدة بشأن الدعم النقدي| فيديو
خلال اجتماع بالبرلمان.. رئيس هيئة التأمينات يعتذر عن تأخر صرف المعاشات
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إسكان النواب تناقش مشكلات الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي في إدكو بالبحيرة

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، 4 طلبات إحاطة مقدمة من النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، تناولت عددا من المشكلات بمحافظة البحيرة.

وتضمنت المناقشات طلب الإحاطة بشأن عدم إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض لإنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا الجديدة بمدينة إدكو والقرى التابعة لها - بمحافظة البحيرة.

واستعرض النائب مشكلة تأخر تنفيذ مشروع مأخذ المياه الذى تم تخصيص قطعة أرض له منذ عام 2017 نظرا لتهالك المأخذ القديم.

وأوضح زين الدين، أنه تم الحصول على جميع الموافقات منذ عام 2018 إلا أنه لم يتم التنفيذ، مطالبا بجدول زمنى لتنفيذ المشروع لخدمة مصالح المواطنين.

من جانبه، أكد ممثل شركة المياه والصرف الصحي، أن هناك عقبات واجهت المشروع، بينها أن الأرض كانت تابعة لوزارة الزراعة، قبل نقل ولايتها لوزارة الري، ثم صدر قرار بنقل الإشراف الإداري إلى وزارة الإسكان.

وأعلن ممثل وزارة التخطيط، أنه يتم حاليا إنهاء إجراءات الترخيص، حتى يتم البدء في التنفيذ.

فيما أوصت لجنة الإسكان، بضرورة الإسراع في إنهاء اجراءات الترخيص خلال شهرين، ثم يتم إنهاء التصميمات خلال ثلاثة أشهر.

كما ناقشت لجنة الإسكان، طلب الإحاطة بشأن عدم مد خدمة الصرف الصحي لبعض المناطق بمدينة إدكو - بمحافظة البحيرة،
وكذلك طلب الإحاطة بشأن تعطل العمل بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية المعدية التابعة لمدينة إدكو - بمحافظة البحيرة، وعدم مد خدمة الصرف الصحي بمنطقة بئر العبد شرق طريق الملح ومنطقة غرب (شارع المصيف)، وعدم توصيل خدمة الصرف الصحي لمنطقتي الطوبية وشرق مستشفى إدكو.

وطالب النائب محمد زين الدين، بموعد رسمى الانتهاء من تلك الأعمال والمشروعات، لاسيما في ظل وجود إشكاليات تواجه المواطنين في هذا الشأن.

وأوصت اللجنة، الحكومة بضرورة اتخاذ ما يلزم من أجل إنهاء تلك المشروعات، وإزالة العقبات أمام استكمالها.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب بشأن تأخر تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة إدكو في محافظة البحيرة.

أكد النائب محمد زين الدين، أنه تم تدبير أكثر من موقع، وقامت لجنة بالمعاينة، وأقرت صلاحية الأرض وتم ضمها للحيز العمراني، قائلا: “نطالب بسرعة بدء مشروع الإسكان الاجتماعي لصالح أهالي إدكو”.

وأعلن ممثل الصندوق الاجتماعى للإسكان، أنه لا مانع من تنفيذ مشروع الإسكان طالما الأرض مطابقة للشروط، مؤكدا أن الصندوق لم يخطر رسميا بحل مشكلات الأرض حتى الآن.

لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب 4 طلبات إحاطة وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي البحيرة محطة مياه شرب إدفينا الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

الدولار

انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

مهيب عبد الهادي

مهيب عبدالهادي يزف خبرًا سارًا لجماهير القلعة البيضاء بشأن أرض الزمالك البديلة

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

حمزة عبد الكريم

خبير لوائح رياضية: لا حقوق رعاية لـ «الكوم الأحمر» في صفقة حمزة عبدالكريم وفق لوائح «الفيفا»

أحمد عبد القادر

إعلامي: أحمد عبدالقادر مُرشّح للعودة للأهلي في الموسم المقبل

ترشيحاتنا

محمد مرزبان

باهر دويدار ينعى محمد مرزبان: كان إنسانًا خلوقًا ونبيلًا في معاملته مع الجميع

يسرا اللوزي

يسرا اللوزي تنعي محمد مرزبان بكلمات مؤثرة

العرض المسرحي

عرض" جانجا زومبى ".... على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

بالصور

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة .. خطوات بسيطة تُعيد لك الانتعاش والثقة

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة

استعدادا لامتحانات الثانوية العامة..تكثف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس

مدرسة
مدرسة
مدرسة

خطة متكاملة لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة بأعمدة الإنارة العامة بشوارع الشرقية

إنارة
إنارة
إنارة

وداعًا حبيبة الملايين.. جيب تودع سيارتها الشهيرة وظهور نسخة جديدة

جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد