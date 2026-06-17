إسكان النواب تناقش مشكلات الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي في إدكو بالبحيرة

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، 4 طلبات إحاطة مقدمة من النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، تناولت عددا من المشكلات بمحافظة البحيرة.

وتضمنت المناقشات طلب الإحاطة بشأن عدم إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض لإنشاء مأخذ محطة مياه شرب إدفينا الجديدة بمدينة إدكو والقرى التابعة لها - بمحافظة البحيرة.

واستعرض النائب مشكلة تأخر تنفيذ مشروع مأخذ المياه الذى تم تخصيص قطعة أرض له منذ عام 2017 نظرا لتهالك المأخذ القديم.

وأوضح زين الدين، أنه تم الحصول على جميع الموافقات منذ عام 2018 إلا أنه لم يتم التنفيذ، مطالبا بجدول زمنى لتنفيذ المشروع لخدمة مصالح المواطنين.

من جانبه، أكد ممثل شركة المياه والصرف الصحي، أن هناك عقبات واجهت المشروع، بينها أن الأرض كانت تابعة لوزارة الزراعة، قبل نقل ولايتها لوزارة الري، ثم صدر قرار بنقل الإشراف الإداري إلى وزارة الإسكان.

وأعلن ممثل وزارة التخطيط، أنه يتم حاليا إنهاء إجراءات الترخيص، حتى يتم البدء في التنفيذ.

فيما أوصت لجنة الإسكان، بضرورة الإسراع في إنهاء اجراءات الترخيص خلال شهرين، ثم يتم إنهاء التصميمات خلال ثلاثة أشهر.

كما ناقشت لجنة الإسكان، طلب الإحاطة بشأن عدم مد خدمة الصرف الصحي لبعض المناطق بمدينة إدكو - بمحافظة البحيرة،

وكذلك طلب الإحاطة بشأن تعطل العمل بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية المعدية التابعة لمدينة إدكو - بمحافظة البحيرة، وعدم مد خدمة الصرف الصحي بمنطقة بئر العبد شرق طريق الملح ومنطقة غرب (شارع المصيف)، وعدم توصيل خدمة الصرف الصحي لمنطقتي الطوبية وشرق مستشفى إدكو.

وطالب النائب محمد زين الدين، بموعد رسمى الانتهاء من تلك الأعمال والمشروعات، لاسيما في ظل وجود إشكاليات تواجه المواطنين في هذا الشأن.

وأوصت اللجنة، الحكومة بضرورة اتخاذ ما يلزم من أجل إنهاء تلك المشروعات، وإزالة العقبات أمام استكمالها.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب بشأن تأخر تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة إدكو في محافظة البحيرة.

أكد النائب محمد زين الدين، أنه تم تدبير أكثر من موقع، وقامت لجنة بالمعاينة، وأقرت صلاحية الأرض وتم ضمها للحيز العمراني، قائلا: “نطالب بسرعة بدء مشروع الإسكان الاجتماعي لصالح أهالي إدكو”.

وأعلن ممثل الصندوق الاجتماعى للإسكان، أنه لا مانع من تنفيذ مشروع الإسكان طالما الأرض مطابقة للشروط، مؤكدا أن الصندوق لم يخطر رسميا بحل مشكلات الأرض حتى الآن.