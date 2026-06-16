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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

زراعة النواب تناقش طلب إحاطة حول تأخر الموافقات على المشروعات الخدمية بالجيزة ونقص الأسمدة غدا

فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب
فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها المقرر غداً الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026، طلب الإحاطة المقدم من النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بشأن عدد من القضايا التي تمس المزارعين والأهالي بمركز الصف بمحافظة الجيزة.

ويتناول طلب الإحاطة مشكلة نقص الأسمدة بالجمعيات الزراعية وعدم تحقيق العدالة في توزيعها بين المزارعين، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في أسعار الأسمدة بالأسواق، الأمر الذي يفرض أعباءً إضافية على القطاع الزراعي ويؤثر على الإنتاج الزراعي.
 

ويناقش الطلب تأخر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إصدار الموافقات اللازمة لإنشاء عدد من المدارس والمعاهد الأزهرية والوحدات الصحية بمركز الصف، وهو ما يعرقل تنفيذ مشروعات خدمية وتعليمية وصحية يحتاج إليها المواطنون بمركزالصف.

وأكد النائب فيصل إبراهيم أبو عريضة أهمية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أزمة الأسمدة وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأسعار المقررة، فضلاً عن الإسراع في استصدار الموافقات المطلوبة للمشروعات الخدمية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي مركز الصف.

ومن المنتظر أن تستمع اللجنة إلى ردود ممثلي الجهات المعنية، تمهيداً لاتخاذ التوصيات المناسبة بشأن الموضوعين محل طلب الإحاطة.

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