السماد بـ1700 جنيه.. "زراعة النواب" تكشف أسباب جنون أسعار الخضار |خاص

كشف مدحت ركابي المنصوراوي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الملحوظ في أسعار عدد من الخضروات، وعلى رأسها الطماطم والبامية والفلفل، مؤكدًا أن الأزمة ترتبط بعوامل محلية وخارجية رفعت تكلفة الإنتاج على المزارعين.

وقال ركابي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن أسعار الأسمدة تمثل أحد أبرز أسباب الأزمة، مشيرًا إلى أن شكارة السماد تُباع في السوق السوداء بنحو 1700 جنيه، وهو ما يضاعف أعباء المزارعين ويرفع تكلفة زراعة المحاصيل المختلفة.

ارتفاع أسعار الوقود والعمالة اليومية

وأضاف عضو لجنة الزراعة أن ارتفاع أسعار الوقود والعمالة اليومية ساهم أيضًا في زيادة أسعار الخضروات، موضحًا أن أجر العامل الزراعي اليومي وصل إلى نحو 400 جنيه، ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق.

وأشار إلى أن أسعار الخضروات تختلف من محافظة إلى أخرى وفقًا لمعدلات الإنتاج وحجم المعروض، لافتًا إلى أنه لم يلحظ ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الطماطم بمحافظة أسوان، بينما توجد محافظات أخرى لا تعتمد بشكل أساسي على زراعة الطماطم مثل سوهاج.

وأكد ركابي أن التطورات الإقليمية والحرب بين إيران وإسرائيل ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، خاصة مع المخاوف المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة عالميًا، وانعكس على الأسعار.

وشدد على أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من معظم أنواع الخضروات، إلا أن بعض حلقات التداول والتجارة قد تسهم أحيانًا في زيادة الأسعار على المستهلك النهائي.

البامية بـ 100 جنيها في بعض المناطق

ولفت إلى أن هناك محاصيل شهدت تراجعًا في أسعارها خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها البصل والثوم، في حين ما زالت البامية تسجل مستويات مرتفعة تجاوزت 100 جنيه للكيلو في بعض المناطق.

وأوضح عضو لجنة الزراعة أن التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة وزراعة المحاصيل الاستراتيجية من الخضروات، مثل الطماطم والبامية والملوخية، يعد أحد الحلول المهمة لزيادة المعروض وخفض الأسعار.

دراسة بدائل للأسمدة الكيماوية التقليدية

كما دعا إلى دراسة بدائل للأسمدة الكيماوية التقليدية، من خلال الاستفادة من مخلفات الماشية وإنتاج أسمدة عضوية منخفضة التكلفة، بما يدعم المزارع الصغير ويخفف من أعباء الإنتاج.

توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين بسعر البطاقة

وكشف ركابي أن عددًا من النواب اقترحوا على وزير الزراعة توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين علي البطاقة الزراعية البالغ بسعر نحو 560 جنيهًا للشكارة، بدلاً من اضطرارهم لشرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، مؤكدًا أن الوزارة وعدت بدراسة المقترح.

واكد النائب أن دعم صغار المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة يمثلان الطريق الأسرع لضبط الأسواق وخفض أسعار الخضروات خلال الفترة المقبلة