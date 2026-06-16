قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب الرئيس الأمريكي: إيران لا تملك الموارد اللازمة لإعادة بناء قدراتها العسكرية المدمرة
ستارمر: بحثنا مع قادة السبع الآخرين تفاصيل الاتفاق الأمريكي - الإيراني وسبل إعادة فتح هرمز سريعا
طرح جديد في البورصة.. صكوك سيادية وسندات خزانة قيمتها 14 مليار جنيه
النفط يفقد 10% من قيمته في يومين.. خام برنت يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر
القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ
ترامب: عودة الملاحة لمضيق هرمز ورفض تمويل إعادة إعمار إيران أو امتلاكها سلاحا نوويا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا
ترامب: سيتم فتح مضيق هرمز وسيكون بالمجان
مصرع وإصابة 5 أشخاص.. زلزال يضرب شمال غرب الصين
ترامب: مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة
كامل الوزير: أتحمل مسئولية سداد 14 مليار يورو.. وأورد للدولة فائضًا بالدولار
وزير النقل لـ النواب: لا نحصل على مليم من الموازنة العامة.. ومشروعاتنا تمول نفسها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن مراكز الشباب وصيانة المنشآت الرياضية المتهالكة

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

ناقشت لجنة الشباب والرياضة طلب الإحاطة الموجه من النائبة رانيا الشيمي عضو مجلس النواب إلى وزير الشباب والرياضة بشأن ما وصفته بحالة التدهور التي تعاني منها بعض المنشآت الرياضية ومراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية، وما يترتب عليها من مخاطر على سلامة المواطنين وإهدار للمال العام.

وأوضحت الشيمي أن العديد من مراكز الشباب بالإسكندرية تعاني من تهالك واضح في البنية التحتية، يتمثل في تصدعات إنشائية ومدرجات غير آمنة وملاعب غير مطابقة للمواصفات، فضلاً عن ضعف الإضاءة والخدمات، الأمر الذي يؤثر على دور تلك المراكز في استقطاب الشباب وممارسة الأنشطة الرياضية، ويهدد سلامة المترددين عليها.

وأشارت إلى أن غياب الصيانة الدورية والاعتماد على التدخل بعد تدهور المنشآت يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة، لافتة إلى أن تكلفة إصلاح المنشآت بعد إهمالها قد تقترب من تكلفة إنشاء منشآت جديدة، بما يمثل صورة من صور إهدار المال العام.

وأضافت أن هناك تفاوتاً واضحاً في توزيع الاستثمارات المخصصة لمراكز الشباب بين المحافظات، مؤكداً أن محافظة الإسكندرية، رغم كثافتها السكانية الكبيرة واحتياجها لعدد أكبر من المنشآت الرياضية، لا تحصل على نصيب يتناسب مع حجم الطلب على الخدمات الشبابية والرياضية بها.

كما انتقدت ضعف التمويل المخصص لمراكز الشباب، الأمر الذي يدفع بعضها إلى الاعتماد على تأجير الملاعب كمصدر دخل بدلاً من التركيز على تقديم الخدمات والأنشطة للشباب، خاصة غير القادرين مادياً، الذين تمثل هذه المراكز المتنفس الرياضي الوحيد لهم.

وطالبت النائبة وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة هندسية مشتركة مع المحافظة والأحياء لإعداد تقرير شامل عن الحالة الإنشائية لمراكز الشباب والمنشآت الرياضية بالإسكندرية، مع إعلان خطة واضحة للصيانة الدورية خلال العام المالي الحالي، إلى جانب إجراء أعمال الصيانة العاجلة للمدرجات والأعمدة الخرسانية بمركز شباب النصر قبل وقوع أي حوادث تهدد حياة المواطنين.

ودعت كذلك إلى مراجعة آليات توزيع الاستثمارات على المحافظات بما يحقق العدالة ويراعي الكثافة السكانية واحتياجات المناطق الأكثر احتياجاً، مع إعلان حجم الاستثمارات المخصصة لمحافظة الإسكندرية مقارنة بباقي المحافظات.

وفي سياق متصل، طالبت النائبة بتوضيح الموقف التنفيذي الحالي لمركز شباب القباري، وأسباب عدم تشغيله حتى الآن، مع تحديد جدول زمني واضح للانتهاء من الإجراءات اللازمة وتسليمه ودخوله الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأكدت  أن تطوير مراكز الشباب والحفاظ على سلامة منشآتها يمثل استثماراً حقيقياً في الشباب المصري، ويسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وتوفير بيئة آمنة لممارسة الأنشطة المختلفة، بما يعيد لهذه المراكز دورها المجتمعي والرياضي المنشود.

وأوضحت  أن ضعف التمويل والإمكانيات داخل العديد من المراكز أدى إلى اعتمادها بصورة متزايدة على تأجير الملاعب كمصدر للدخل، بدلاً من توجيه جهودها نحو تطوير الأنشطة الرياضية والشبابية، وهو ما يؤثر على الدور المجتمعي والخدمي لهذه المراكز باعتبارها المتنفس الرئيسي للشباب غير القادرين على الالتحاق بالأندية الرياضية.

وأكدت أن من حق أبناء الإسكندرية معرفة حجم الاستثمارات المخصصة للمحافظة مقارنة بالمحافظات الأخرى، ومدى تناسب تلك الاستثمارات مع حجم المحافظة واحتياجاتها الفعلية، مطالبة الوزارة بتقديم بيان واضح ومفصل حول توزيع الاستثمارات الموجهة لقطاع الشباب والرياضة.

وأضافت أن تطوير المراكز القائمة واستغلالها بالشكل الأمثل قد يكون أكثر جدوى من التوسع في إنشاء مراكز جديدة، إذا ما تم توفير الإمكانيات اللازمة لرفع كفاءة المراكز الحالية.

كما أشارت إلى أن غياب الصيانة الوقائية الدورية للمنشآت الرياضية يتسبب في إهدار المال العام، موضحة أن تكلفة إصلاح المنشآت بعد تدهورها قد تقترب من تكلفة إنشاء منشآت جديدة، في حين أن الصيانة المنتظمة تمثل حلاً أقل تكلفة وأكثر كفاءة. وطالب بإجراء حصر شامل ومراجعة دورية لجميع مراكز الشباب بالمحافظة، ووضع خطة واضحة للصيانة الوقائية والتطوير المستمر.

وتطرقت إلى ملف العمالة داخل مراكز الشباب، متسائلًا عن أسباب سحب الموظفين التابعين لوزارة الشباب والرياضة من بعض المراكز، واضطرار تلك المراكز إلى التعاقد مع موظفين بعقود مؤقتة، بما يشكل أعباء مالية إضافية عليها في ظل محدودية الموارد. وأوضح أن هذا الوضع يدفع المراكز إلى زيادة الاعتماد على تأجير الملاعب لتغطية النفقات، الأمر الذي قد يحصر ممارسة الأنشطة الرياضية في القادرين على الدفع فقط.

وأشارت إلى أن الاعتماد على عناصر غير متخصصة رياضيًا في إدارة بعض المراكز يؤثر سلبًا على كفاءة التشغيل والإدارة، ويؤدي إلى العديد من المشكلات الإدارية والتنظيمية، متسائلة عما إذا كانت أعداد مراكز الشباب وإمكاناتها الحالية تتناسب مع العدد الكبير من الشباب بمحافظة الإسكندرية، وما إذا كانت أعمال التطوير التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية كافية لتلبية احتياجاتهم.

وقالت إن ما يطرحه من ملاحظات وتساؤلات يستند إلى وقائع ومخالفات إدارية سبق رصدها خلال حملات التفتيش والرقابة بعدد من المراكز، من بينها مراكز شباب أبيس 8 وأبيس 10 وطوسون والمطار، مؤكدًا أن جوهر طلب الإحاطة يتمثل في الكشف عن مدى قدرة مراكز الشباب على أداء دورها الحقيقي على أرض الواقع.

وطالبت الوزارة بتقديم بيانات رسمية تتضمن عدد مراكز الشباب المؤهلة بالكامل، وعدد المراكز التي تعمل بكامل طاقتها، وأعداد المستفيدين فعليًا من الأنشطة الرياضية والشبابية، إلى جانب بيان شامل بالحالة الإنشائية للمنشآت الرياضية ومراكز الشباب بالمحافظة، وخطط الصيانة والتطوير، والإجراءات المتخذة لتحسين كفاءة التشغيل والإدارة والرقابة، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتعظيم الاستفادة من تلك المنشآت.

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن

البانيه يفقد 90 جنيهًا دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الدواجن اليوم

صورة أرشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات.. تفاصيل الزيادة الجديدة المنتظرة اعتبارًا من يوليو 2026

شوبير ومصطفى

هذا الشبل من ذاك الأسد.. الفيفا يتغزل فى أحمد شوبير ونجله مصطفى

ترشيحاتنا

غارات إسرائيلية

إلغاء ضربة إسرائيلية واسعة ضد إيران قبل ساعة من التنفيذ.. تفاصيل جديدة تكشف كواليس القرار

عراقجي

عراقجي يعلن انطلاق مفاوضات إيرانية أمريكية جديدة الجمعة في سويسرا تمهيدًا لاتفاق نهائي

الولايات المتحدة وإيران

بريطانيا تشكر باكستان على دورها في اتفاق السلام الأمريكي- الإيراني

بالصور

بعد تصدرها التريند| شاهد.. أحدث إطلالات صبا مبارك

بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك
بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك
بعد تصدرها التريند.. صور لـ صبا مبارك

الشرقية ترفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

اجتماع
اجتماع
اجتماع

القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم
طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم
طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد