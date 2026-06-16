الاقتراض للاستثمار لا للاستهلاك.. بثينة أبو زيد تشيد بتعهد وزير النقل بسداد الديون بالكامل

أشادت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بكلمة الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والتي أكد خلالها التزام الوزارة وقدرتها على سداد الديون بالكامل، في إطار رؤية تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة المالية.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

وأكدت “أبو زيد” أن ما طرحه الوزير يعكس توجهًا اقتصاديًا مهمًا يقوم على أن الاقتراض يجب أن يكون بهدف الاستثمار وليس الاستهلاك، بما يسهم في دعم مشروعات التنمية وتحقيق عوائد اقتصادية قادرة على خدمة خطط الدولة في التطوير والبنية التحتية.

وقالت عضو البرلمان إن هذا النهج يعزز الثقة في قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المالية بكفاءة، ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي القائم على التوسع في المشروعات الإنتاجية والخدمية ذات العائد، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشادت عضو النواب بتصريحات وزير النقل والتي أوضح فيها أن الخط الأول ليس خط رفاهية بل خط تجارة للمصانع الكبيرة، مؤكدة: “أنا مع التعليم لكن لا أحد سيذهب إلى مدرسته بدون وسيلة نقل، ولا أحد سيذهب للعلاج بدون وسيلة مواصلات، وهذه هي التنمية البشرية الحقيقية في إشارة إلى أهمية النقل في دعم الخدمات الأساسية”.