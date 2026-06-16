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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يطالب وزير النقل بحل أزمة الديون وتطوير طرق المحافظات

كامل الوزير
كامل الوزير

طالب النائب ممدوح عبد السميع جاب الله، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزير النقل الفريق كامل الوزير بضرورة العمل على حل مشكلات الديون المرتبطة بمشروعات النقل، مع التأكيد على أهمية توجيه الاهتمام إلى تطوير الطرق في المحافظات والأقاليم، خاصة المناطق التي تعاني من تدهور البنية التحتية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى، أثناء مناقشة ، قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026 الخاص بالموافقة على اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس".

وأكد جاب الله أن اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات السابقة لدعم مشروعات وزارة النقل وتطوير البنية التحتية وربط مدن الجمهورية، مشيرًا إلى أهمية أن تحقق هذه المشروعات أهدافها التنموية والاقتصادية.

وقال النائب إن تطوير مشروعات النقل يمثل خطوة مهمة لتحقيق التنمية، لكنه شدد على ضرورة التعامل مع ملف الديون بحسابات دقيقة، قائلاً إن هذه الأموال يجب أن يتم إنفاقها بالشكل الأمثل بما يضمن تحقيق العائد المطلوب منها.

وطالب جاب الله وزير النقل بعدم إغفال احتياجات المحافظات والأقاليم، مؤكدًا أن العديد من الطرق الداخلية تحتاج إلى تطوير عاجل، وأن تحقيق التنمية الحقيقية يتطلب تحسين شبكة الطرق في مختلف أنحاء الجمهورية وليس التركيز على المشروعات الكبرى فقط.

وأشار إلى أهمية دعم محافظة البحيرة، خاصة مركز حوش عيسى، باعتباره من المراكز الزراعية المهمة، موضحًا أن تطوير الطرق والخدمات بها يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المحلية.

وأكد النائب تقديره لجهود الدولة في تنفيذ مشروعات التطوير، معلنًا موافقته على الاتفاقية، مع التأكيد على ضرورة استكمال المشروعات بما يحقق هدفها في ربط المحافظات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ممدوح عبد السميع جاب الله لجنة الخطة والموازنة وزير النقل الفريق كامل الوزير

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