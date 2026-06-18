استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أعضاء لجنة هيئة تعاونيات البناء والإسكان، وذلك بديوان عام المحافظة، لبحث أوجه التعاون المشترك ومناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الإسكان ، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

وتناول اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون بين المحافظة وهيئة تعاونيات البناء، بما يسهم في دعم خطط التنمية العمرانية وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، في إطار جهود الدولة للتوسع في المشروعات السكنية وتحقيق التنمية المستدامة

محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء لجنة هيئة تعاونيات البناء والإسكان لبحث سبل التعاون المشترك

وأكد محافظ بورسعيد على حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات، بما يحقق الصالح العام ويسهم في تنفيذ المشروعات وفقاً لأعلى معايير الجودة.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء لجنة هيئة تعاونيات البناء عن تقديرهم لجهود محافظة بورسعيد في دعم ملفات التنمية والتطوير، مؤكدين استمرار التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة.