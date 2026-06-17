إعدام المتهم الرئيسي والمؤبد لـ3 آخرين في قضية مقـ..تل شاب بالزهور ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالإعدام شنقًا للمتهم الأول، ومعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، بعد إدانتهم بقتل شاب بدائرة قسم الزهور بمحافظة بورسعيد.

أصدرت المحكمة قرارها برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي، ومحمد مرتضى مرام، وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل.

إعدام المتهم الرئيسي والمؤبد لـ3 آخرين

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 28 سبتمبر 2025 بدائرة قسم الزهور، حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهمين عبد عثمان عبدالرحمن حسن فرج، ويوسف عثمان عبدالرحمن حسن فرج، وعبده عثمان عبدالرحمن حسن فرج، وعثمان عبدالرحمن حسن فرج، أنهم قتلوا المجني عليه محمد أحمد السيد المهدي عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات سابقة بينهم، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وتوجهوا إلى مكان تواجده، وأطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش، ما أحدث إصاباته التي أودت بحياته.

وشهد خالد عبدالوهاب أحمد السيد المهدي، شقيق المجني عليه، بأنه حال تواجده رفقة شقيقه فوجئ بالمتهم الأول يطلق صوبه عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش، ثم أطلق عيارًا آخر أصاب المجني عليه، فيما تواجد باقي المتهمين على مسرح الواقعة حاملين أسلحة بيضاء، مؤكدًا أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين.

وشهد الرائد عبدالرحمن العربي، رئيس مباحث قسم شرطة الزهور، بأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة، وأن المتهم الأول أطلق العيار الناري الذي أصاب المجني عليه وأودى بحياته، كما تم ضبط السلاح المستخدم بإرشاده.

وجاء في تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه تمثلت في رشية نارية حديثة بالصدر والبطن، أحدثت تهتكًا بالقلب والرئة اليسرى والكبد والطحال والكلية اليسرى والأحشاء، وأن تلك الإصابات هي السبب المباشر للوفاة.

وحكمت المحكمة، بعد أخذ الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، بإعدام المتهم الأول شنقًا، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالسجن المؤبد، عما أسند إليهم من اتهامات.