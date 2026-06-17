قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل الغرامة.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2026 وطرق الدفع أونلاين
بقرار حكومي.. غدا إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية
ترامب خلال قمة مجموعة السبع: "أنا الرئيس والقائد والزعيم"
سعر الدولار اليوم يهبط لأقل من 50 جنيهًا بالبنك الأهلي لأول مرة منذ فترة
ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة
مجلس الوزراء يقر الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة
قمة السيسي وترامب.. لقاء استثنائي يمثل بوابة لحلحلة أزمات المنطقة المشتعلة
خلال لقائه الرئيس السيسي.. ترامب: نعمل مع مصر على حل قضية سد النهضة
رسميا.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.51%
أسرتها انهارت.. الحكم على المتهم بإنهاء حياة عروس المنوفية بالسجن 15عاما
على هامش قمة مجموعة السبع.. الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
وزير التعليم العالي يزور وادي العلوم والتكنولوجيا بجامعة باريس-ساكلاي لتعزيز التعاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعدام المتهم الرئيسي والمؤبد لـ3 آخرين في قضية مقـ..تل شاب بالزهور ببورسعيد

إعدام المتهم الرئيسي والمؤبد لـ3 آخرين في قضية مقتل شاب بالزهور ببورسعيد
إعدام المتهم الرئيسي والمؤبد لـ3 آخرين في قضية مقتل شاب بالزهور ببورسعيد
محمد الغزاوى

قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالإعدام شنقًا للمتهم الأول، ومعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، بعد إدانتهم بقتل شاب بدائرة قسم الزهور بمحافظة بورسعيد.

أصدرت المحكمة قرارها برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي، ومحمد مرتضى مرام، وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل.

إعدام المتهم الرئيسي والمؤبد لـ3 آخرين

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 28 سبتمبر 2025 بدائرة قسم الزهور، حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهمين عبد عثمان عبدالرحمن حسن فرج، ويوسف عثمان عبدالرحمن حسن فرج، وعبده عثمان عبدالرحمن حسن فرج، وعثمان عبدالرحمن حسن فرج، أنهم قتلوا المجني عليه محمد أحمد السيد المهدي عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات سابقة بينهم، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وتوجهوا إلى مكان تواجده، وأطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش، ما أحدث إصاباته التي أودت بحياته.

وشهد خالد عبدالوهاب أحمد السيد المهدي، شقيق المجني عليه، بأنه حال تواجده رفقة شقيقه فوجئ بالمتهم الأول يطلق صوبه عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش، ثم أطلق عيارًا آخر أصاب المجني عليه، فيما تواجد باقي المتهمين على مسرح الواقعة حاملين أسلحة بيضاء، مؤكدًا أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين.

وشهد الرائد عبدالرحمن العربي، رئيس مباحث قسم شرطة الزهور، بأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة، وأن المتهم الأول أطلق العيار الناري الذي أصاب المجني عليه وأودى بحياته، كما تم ضبط السلاح المستخدم بإرشاده.

وجاء في تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه تمثلت في رشية نارية حديثة بالصدر والبطن، أحدثت تهتكًا بالقلب والرئة اليسرى والكبد والطحال والكلية اليسرى والأحشاء، وأن تلك الإصابات هي السبب المباشر للوفاة.

وحكمت المحكمة، بعد أخذ الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، بإعدام المتهم الأول شنقًا، ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالسجن المؤبد، عما أسند إليهم من اتهامات.

بورسعيد محافظة بورسعيد جنايات بورسعيد قضايا بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تحميل أولياء الأمور تكاليف تجهيزات لجان الثانوية العامة؟|توضيح رسمي الآن

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

محمد مرزبان

أسرة محمد مرزبان ترتدي ملابس بيضاء لحظة تشييع الجثمان تنفيذا لوصيته

أرشيفي

انفجار طائرة سيسنا 680 سيتيشن لاتيتود أثناء وصولها إلى ولاية تكساس الأمريكية

ترشيحاتنا

النيل للطيران

بشرى للمسافرين.. النيل للطيران: 7 خطوط جوية مباشرة جديدة بين أوروبا والغردقة

داليا مرعب

داليا مرعب: مصر تمتلك مقومات قوية لتصبح مركزا إقليميا رائدا في الجيل الخامس والتحول الرقمي

مواجة التصحر والجفاف

في يومه العالمي.. الجيل الثاني لمنظومة المياه رؤية متكاملة لمواجهة التصحر والجفاف

بالصور

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

جنازة محمد مرزبان
جنازة محمد مرزبان
جنازة محمد مرزبان

مكياج جريء.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم

أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم
أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم
أطعمة غنية بالبروبيوتيك لتنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم

علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم .. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة

علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة
علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة
علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد