قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يطلق بوابة معلومات التجارة الخارجية
مدبولي: مصر لن تنهض إلا بالعمل والاستثمار وزيادة الصادرات
الأطباء ترد على الجدل حول مستشفى الشاطبي: لا شكاوى رسمية حتى الآن
ترامب يقولها صريحة مع أمير قطر: من دوني لن تكون هناك إسرائيل
مدبولي يشهد فيديو قصيرا عن بوابة معلومات التجارة الخارجية
مدبولي: متفائلون بانتهاء الحرب الإيرانية الأمريكية.. ونعمل على تقليل تأثير الأزمات
مدبولي: الصدمات العالمية أكدت ضرورة تحقيق التوازن التجاري لحماية الاقتصاد المصري
لقاء مشترك بين الرئيس الأمريكي وأمير قطر.. ترامب يعترف: حاولنا تغيير نظام إيران وفشلنا
الرئيس السيسي يلتقي رئيس المجلس الأوروبي على هامش أعمال قمة مجموعة السبع
الرئيس السيسي لرئيس المجلس الأوروبي: يجب الالتزام بتنفيذ بنود خطة "ترامب" للسلام والبدء في إعمار غزة
مدبولي يوجه بسرعة توفير اعتمادات مالية إضافية لتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بالجيزة
الأمم المتحدة: 1.4 مليون نازح في لبنان و16 ألف إمرأة حامل يواجهن المخاطر بسبب النزاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد: غلق محابس المياه نتيجة كسر مفاجئ بخط مياه الشرب

رئيس مدينة بورفؤاد: غلق محابس المياه نتيجة كسر مفاجئ بخط مياه الشرب
رئيس مدينة بورفؤاد: غلق محابس المياه نتيجة كسر مفاجئ بخط مياه الشرب
محمد الغزاوى

تابعت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الثلاثاء، جهود الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع أشغال مياه بورسعيد بهيئة قناة السويس وغلق محابس المياه العمومية نتيجة كسر مفاجئ بخط مياه الشرب 300 م.

هذا وقد تلقت مركز عمليات المدينة بلاغاً بوجود كسر بخط المياه، وانتقلت على الفور الجهات المعنية لموقع البلاغ.

رئيس مدينة بورفؤاد: غلق محابس المياه نتيجة كسر مفاجئ بخط مياه الشرب

وقالت رئيس مدينة بورفؤاد إنه يجري من خلال التعاون بين الإدارة الهندسية بالمدينة وأشغال مياه بورسعيد بهيئة قناة السويس إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب، موجهة بالدفع بجميع معدات شفط المياه والأطقم الفنية لشارع 23 يوليو لشفط المياه المتراكمة، موجهة أيضاً بإعادة الشيء إلى أصله على الفور، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع قسم المرور لتوفير المحاور المرورية البديلة حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأوضحت سمر الموافي أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتة إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات قد تحدث.

وأكدت رئيس مدينة بورفؤاد أن هناك خطة موسعة للتعامل السريع مع أى طارئ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة.

بورسعيد بورفؤاد مدينة بورفؤاد هيئة قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب بلجيكا

لوكاكو أنقذنا أمام الفراعنة.. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن التعادل أمام مصر؟

مدبولي

بقرار حكومي.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال أيام وتفاصيل الزيادة الجديدة 2026

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

منتخب مصر وبلجيكا

حالات تحكيمية مثيرة.. هل استحق زيزو ركلة جزاء أمام بلجيكا ؟

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر

أسامة الجوهري: بوابة معلومات التجارة الخارجية خطوة استراتيجية لزيادة الصادرات

جانب من الحلقة

مدير مكتبة الإسكندرية يكشف موعد التقديم لجائزة المبدعين الشباب 2026

جانب من الحلقة

متحدث الصحة: المعرض الطبي الأفريقي يستهدف دعم الأمن الصحي وتوسيع الشراكات الطبية

بالصور

توقفي فورا.. علامات صامتة تؤكد خطورة مستحضرات التجميل

علامات صامتة تخبرك أن مستحضرات التجميل أصبحت خطيرة.. لا تستخدميها بعد ظهور هذه الإشارات
علامات صامتة تخبرك أن مستحضرات التجميل أصبحت خطيرة.. لا تستخدميها بعد ظهور هذه الإشارات
علامات صامتة تخبرك أن مستحضرات التجميل أصبحت خطيرة.. لا تستخدميها بعد ظهور هذه الإشارات

إطلالة جريئة.. ريهام حجاج نثير الجدل فى أحدث ظهور لها

ريهام حجاج نثير الجدل فى اخر ظهور لها
ريهام حجاج نثير الجدل فى اخر ظهور لها
ريهام حجاج نثير الجدل فى اخر ظهور لها

5 أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة دون أن تدري.. تجنبها لتشعر بالبرودة في الصيف

5 أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة دون أن تدري.. تجنبها لتشعر بالبرودة في الصيف
5 أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة دون أن تدري.. تجنبها لتشعر بالبرودة في الصيف
5 أشياء في منزلك ترفع درجة الحرارة دون أن تدري.. تجنبها لتشعر بالبرودة في الصيف

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد