تابعت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الثلاثاء، جهود الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع أشغال مياه بورسعيد بهيئة قناة السويس وغلق محابس المياه العمومية نتيجة كسر مفاجئ بخط مياه الشرب 300 م.

هذا وقد تلقت مركز عمليات المدينة بلاغاً بوجود كسر بخط المياه، وانتقلت على الفور الجهات المعنية لموقع البلاغ.

رئيس مدينة بورفؤاد: غلق محابس المياه نتيجة كسر مفاجئ بخط مياه الشرب

وقالت رئيس مدينة بورفؤاد إنه يجري من خلال التعاون بين الإدارة الهندسية بالمدينة وأشغال مياه بورسعيد بهيئة قناة السويس إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب، موجهة بالدفع بجميع معدات شفط المياه والأطقم الفنية لشارع 23 يوليو لشفط المياه المتراكمة، موجهة أيضاً بإعادة الشيء إلى أصله على الفور، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع قسم المرور لتوفير المحاور المرورية البديلة حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأوضحت سمر الموافي أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتة إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات قد تحدث.

وأكدت رئيس مدينة بورفؤاد أن هناك خطة موسعة للتعامل السريع مع أى طارئ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة.