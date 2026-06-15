قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، تأجيل محاكمة المتهمة دعاء ناصر محمود مهران في القضية المعروفة إعلاميًا بـ عروس بورسعيد، إلى جلسة 12 يوليو المقبل، لسماع أقوال الشهود.





.. تأجيل محاكمة المتهمة بقتل عروس بورسعيد لسماع الشهود

وشهدت الجلسة قرار المحكمة باستدعاء عدد من شهود الإثبات لسماع شهاداتهم أمام هيئة المحكمة، من بينهم والدة المجني عليها فاطمة ياسر، ووالدها، وخطيبها، إلى جانب الشاهدة شهد وآخرين ممن وردت أسماؤهم بأوراق القضية.

وكانت المحكمة قد استمعت خلال الجلسة إلى أقوال المتهمة كاملة، كما قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لاستكمال سماع الشهود ومناقشتهم بشأن ملابسات القضية.

وتعود أحداث القضية إلى اتهام دعاء ناصر محمود مهران بقتل المجني عليها فاطمة ياسر خليل إبراهيم إسماعيل، المعروفة إعلاميًا بـ عروس بورسعيد، في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا داخل المحافظة وخارجها.