أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة بورسعيد الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، بعد اعتماد النتيجة رسميًا، وسط حالة من الفرحة بين الطلاب وأسرهم تقديرًا لما حققوه من تفوق دراسي متميز.

جاءت الطالبة فاطمة محمد عبدالله محمد جبل في المركز الأول بمجموع 506 درجات بنسبة 99.22% من معهد فتيات الزهور النموذجي، فيما حلت الطالبة مريم محمد عبدالرحيم محمد إسماعيل في المركز الثاني بمجموع 504 درجات بنسبة 98.82% من المعهد ذاته.

أزهر بورسعيد يعلن أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026

وحصلت الطالبة حبيبة شوقي محمد مصطفى على المركز الثالث بمجموع 504 درجات بنسبة 98.82%، بينما جاء الطالب محمد حسن محمد عبدالقادر الزلاقة في المركز الرابع بمجموع 501 درجة بنسبة 98.24%.

وشهدت قائمة الأوائل تكرار المركز الرابع لكل من الطالبة تقى فيصل أحمد السيد والطالبة رقية جمال محمد درويش بمجموع 501 درجة، كما ضمت القائمة عددًا من الطلاب والطالبات الذين حققوا نتائج متميزة عكست مستوى التحصيل العلمي بقطاع المعاهد الأزهرية في بورسعيد.

وهنأت منطقة بورسعيد الأزهرية الطلاب الأوائل وأسرهم على هذا الإنجاز، متمنية لهم دوام التفوق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة، ومؤكدة استمرار دعم الطلاب المتميزين ورعاية المتفوقين علميًا.