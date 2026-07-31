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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الغربية يعلن جاهزيته لانطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلن ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية (الدور الثاني) للعام الدراسي 2025/2026، والتي تبدأ اعتبارًا من غدٍ، مؤكدًا جاهزية جميع اللجان والاستراحات وغرف العمليات لاستقبال الطلاب، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط.

توجيهات تعليم الغربية 

وجاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد لجان سير الامتحانات يبلغ 16 لجنة على مستوى المحافظة، منها 10 لجان للتعليم الثانوي الصناعي، ولجنتان للتعليم الثانوي الزراعي، و4 لجان للتعليم الثانوي التجاري والفندقي، ويؤدي الامتحانات بها 13153 طالبًا وطالبة بمختلف نوعيات التعليم الفني، بعد الانتهاء من تجهيز جميع اللجان وفرشها وفق الضوابط المقررة، مع تجهيز اللجان الفرعية بالكثافات المحددة.

ماراثون امتحانات شهادة الدبلومات الفنيه 

وأشار إلى الانتهاء من تجهيز استراحات السادة القائمين على أعمال الامتحانات، بإجمالي 19 استراحة تضم 424 سريرًا، منها 10 استراحات للرجال و9 استراحات للسيدات، بما يوفر سبل الراحة والإقامة المناسبة لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.

تفعيل غرف العمليات 

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة، مع إعداد تقارير يومية عن سير العملية الامتحانية.

وأكد أن المديرية انتهت من توفير جميع التجهيزات داخل اللجان، من الأثاث المناسب، والتأكد من كفاءة وسائل التهوية وسلامة المراوح، كما تم تسليم جميع اللجان أجهزة الكشف الإلكتروني عن الهواتف المحمولة (العصا الإلكترونية)، بواقع ثلاثة أجهزة لكل لجنة وفقًا للكثافات، دعمًا لإجراءات الانضباط ومنع الغش.

التنسيق بين الإدارات التعليمية 

كما أوضح أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن الغربية لتأمين جميع مقار اللجان والاستراحات، وتأمين مراكز توزيع وتجميع كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة، ووضع خطة محكمة لتأمين نقل الأوراق الامتحانية، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، والتنسيق مع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لضمان استقرار التغذية الكهربائية طوال فترة الامتحانات، وكذلك مع الهيئة العامة للإسعاف لرفع درجة الاستعداد وسرعة التعامل مع أي حالات طارئة.

منع استخدام هواتف المحمول 

وشدد وكيل الوزارة على الالتزام الكامل بجميع الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتنفيذ التعليمات المستديمة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا الحظر التام لاصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، سواء بالنسبة للطلاب أو جميع العاملين باللجان، مع تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه أي مخالفة، حفاظًا على الانضباط، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

واختتم الأستاذ ناصر حسن إسماعيل تصريحاته بالتأكيد على أن جميع اللجان أصبحت على أتم الجاهزية لاستقبال الطلاب، متمنيًا لأبنائه الطلاب التوفيق والنجاح، ومثمنًا جهود جميع الجهات التنفيذية والأمنية والصحية وشركة الكهرباء وهيئة الإسعاف، وكافة المشاركين في أعمال الامتحانات، لما بذلوه من جهود لضمان خروج امتحانات الدبلومات الفنية (الدور الثاني) بمحافظة الغربية في أفضل صورة، وبما يحقق الانضباط والشفافية وحسن سير العملية الامتحانية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي امتحانات الشهادة الدبلومات الفنيه الدور الثاني لجان

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