ضياء مكاوي رئيسا لإقليم وسط الصعيد الثقافي.. وترحيب واسع من العاملين والمثقفين

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، قرارًا بتعيين ضياء مكاوي وكيلًا لوزارة الثقافة ورئيسًا لإقليم وسط الصعيد الثقافي، وسط حالة من الترحيب والارتياح بين العاملين والأدباء والفنانين بالإقليم.



وعقب صدور القرار، وجّه العاملون بديوان عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، والمواقع الثقافية التابعة له بفرعي ثقافة أسيوط والمنيا وسوهاج والوادي الجديد، خالص الشكر والتقدير للدكتور عبد العزيز قنصوة، وللفنان هشام عطوة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، على الثقة الغالية التي أولياها لضياء مكاوي بتكليفه برئاسة الإقليم.



وأكد العاملون أن ضياء مكاوي يُعد من القيادات الثقافية المشهود لها بالكفاءة، ويحظى بمحبة وتقدير واسع داخل الوسط الثقافي، لما قدمه من جهود ملموسة في تطوير العمل الثقافي خلال مسيرته، وخاصة أثناء رئاسته لفرع ثقافة أسيوط.



وشهد فرع ثقافة أسيوط خلال فترة تولي مكاوي طفرة في الأنشطة الثقافية والفنية، حيث حصدت الفرق الفنية العديد من الجوائز في مسابقات محلية ودولية، إلى جانب تنشيط الحركة الأدبية من خلال دعم الشعر والقصة والمقال، وتنظيم فعاليات ثقافية متنوعة أسهمت في اكتشاف المواهب وتعزيز الحراك الثقافي بالمحافظة.