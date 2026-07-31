قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق القبول بالجامعات 2026.. أدلة إرشادية لتوعية طلاب الثانوية العامة
مصرع شخص وإصابة 26 آخرين في حادث تصادم مروع بالتجمع الخامس
واتساب يفاجئ الملايين.. تحديث ضخم يمنح المستخدمين مزايا طالما انتظروها
وداعًا لأنابيب البوتاجاز.. خطة حكومية لتوصيل الغاز إلى 75% من قرى مصر
لغز البقعة الحمراء.. لماذا تبدو أفريقيا وكأنها تحترق من الفضاء؟
وزير الخارجية لـ رئيس الصومال يجدد رفض مصر أي انتهاك لسيادة ووحدة بلاده
نقابات تعلن دعمها للدولة عقب حادث دمياط.. وتؤكد: الاصطفاف خلف القيادة السياسية
دبلوماسيون سابقون : شفافية التعامل مع حادث دمياط تعزز الثقة بمؤسسات الدولة وتؤكد التكاتف الوطني لحماية الأمن القومي
لو هتسافر.. السرعات المقررة على الطرق الصحراوية والساحليه لتجنب الرادارات
جديد في الزمالك.. حسم أزمة وكيل بيزيرا وتشكيل الجهاز الفني وصرف المستحقات
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟
قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: متابعة يومية لمنظومة النظافة بمركز منفلوط ورفع المخلفات للارتقاء بالبيئة

حملات نظافة بمركز منفلوط
حملات نظافة بمركز منفلوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة بجميع مراكز وأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتحسين البيئة، والحفاظ على الصحة العامة، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي ملف النظافة اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة مصطفى العطيفي رئيس المركز، واصلت تنفيذ أعمال النظافة اليومية بمدينة منفلوط، حيث شملت الحملات رفع المخلفات والقمامة والأتربة من عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تنظيف نقاط تجميع المخلفات، وذلك بمشاركة حسام عبد الناصر نائب رئيس المركز، ورفعت حسن مدير الحملة الميكانيكية، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية، في إطار خطة المركز للحفاظ على مستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري.

وأضاف اللواء محمد علوان أن أعمال المتابعة تتم بصورة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مع تكثيف الجهود الميدانية لمتابعة انتظام منظومة النظافة، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات أو الأتربة، بما يسهم في الحد من التلوث، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتحقيق أعلى مستويات النظافة بالشوارع والميادين.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع كفاءة الأداء بجميع المراكز والأحياء، مع تعزيز التنسيق بين فرق العمل المختلفة، لضمان سرعة رفع المخلفات أولًا بأول، ومنع تراكمها، بما يحقق مظهرًا حضاريًا يليق بمدينة منفلوط وقراها، ويلبي تطلعات المواطنين نحو خدمات أكثر جودة وكفاءة.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة أسيوط تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 - 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع مختلف البلاغات، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون.

أسيوط منظومة النظافة مراكز وأحياء المحافظة مستوى النظافة الصحة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

امام عاشور

10 ملايين دولار| عرض جديد من الاتحاد السعودي لضم إمام عاشور والأهلي يحدد شروطه

الأرجنتين

7 مخالفات.. الفيفا يؤدب منتخب الأرجنتين بعد نهائي المونديال

صرف تموين أغسطس 2026 يبدأ السبت.. قيمة الدعم وأسعار السلع

صرف تموين أغسطس 2026 يبدأ السبت.. قيمة الدعم وأسعار السلع

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

حكم مباراة الأرجنتين وميسي

حكم مباراة الأرجنتين يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع ميسي .. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

الصين تكشف عن خطة خمسية لتعزيز التنمية الخضراء للقطاع الصناعي

الصين تكشف عن خطة خمسية لتعزيز التنمية الخضراء للقطاع الصناعي

رئيس كوريا الجنوبية يصل الأرجنتين آخر محطات جولته الخارجية في أمريكا الجنوبية

رئيس كوريا الجنوبية يصل الأرجنتين آخر محطات جولته الخارجية في أمريكا الجنوبية

مقتل 4 مسلحين خلال عملية أمنية جنوب غربي باكستان

مقتل 4 مسلحين خلال عملية أمنية جنوب غربي باكستان

بالصور

فستان ناعم.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ذكري ميلاد سعيد صالح.. محطات فنية في حياته وسر رفضه السقوط في بئر سبع

سعيد صالح
سعيد صالح
سعيد صالح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد