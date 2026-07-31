محافظ أسيوط: متابعة يومية لمنظومة النظافة بمركز منفلوط ورفع المخلفات للارتقاء بالبيئة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة بجميع مراكز وأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى النظافة العامة، وتحسين البيئة، والحفاظ على الصحة العامة، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي ملف النظافة اهتمامًا بالغًا باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة مصطفى العطيفي رئيس المركز، واصلت تنفيذ أعمال النظافة اليومية بمدينة منفلوط، حيث شملت الحملات رفع المخلفات والقمامة والأتربة من عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تنظيف نقاط تجميع المخلفات، وذلك بمشاركة حسام عبد الناصر نائب رئيس المركز، ورفعت حسن مدير الحملة الميكانيكية، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية، في إطار خطة المركز للحفاظ على مستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري.

وأضاف اللواء محمد علوان أن أعمال المتابعة تتم بصورة يومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مع تكثيف الجهود الميدانية لمتابعة انتظام منظومة النظافة، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات أو الأتربة، بما يسهم في الحد من التلوث، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتحقيق أعلى مستويات النظافة بالشوارع والميادين.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع كفاءة الأداء بجميع المراكز والأحياء، مع تعزيز التنسيق بين فرق العمل المختلفة، لضمان سرعة رفع المخلفات أولًا بأول، ومنع تراكمها، بما يحقق مظهرًا حضاريًا يليق بمدينة منفلوط وقراها، ويلبي تطلعات المواطنين نحو خدمات أكثر جودة وكفاءة.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة أسيوط تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 - 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع مختلف البلاغات، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون.