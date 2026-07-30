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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الإعدام لعاطل قتـ.ل جارته بساطور أثناء ذهابها لشراء الخبز في أسيوط

مجمع محاكم أسيوط
مجمع محاكم أسيوط
إيهاب عمر
نتيجة الثانوية العامة 2026

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطل بالإعدام شنقًا، بعد إدانته بقتل جارته باستخدام سلاح أبيض "ساطور" أثناء سيرها لشراء الخبز من أحد المخابز بمدينة ديروط، وذلك إثر خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى أبوالقاسم زيدان، وراجي محمود أحمد، وحضور علي أشرف عقيل وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد عبد العال.
وتعود وقائع القضية رقم 27712 لسنة 2025 جنايات ديروط إلى تلقي مركز شرطة ديروط بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة في الطريق العام باستخدام سلاح أبيض "ساطور"، ما أسفر عن وفاتها في الحال.
وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مقتل "نادية. ي. ن"، 52 عامًا، ربة منزل، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف جهات التحقيق.
وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة ديروط أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "حسن. ع. ع"، 45 عامًا، ويقيم بجوار منزل المجني عليها، حيث أعد سلاحًا أبيض "ساطور" وتتبع المجني عليها أثناء سيرها، ثم باغتها وانهال عليها بالضربات، ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة أودت بحياتها.
وأضافت التحريات أن المتهم والمجني عليها وزوجها كانت بينهم خلافات متكررة بسبب الجيرة، وأن المتهم عقد العزم على التخلص منها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم كان يجلس على أحد المقاهي في نحو الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الواقعة، ممسكًا في يديه كيس يخفي بداخله السلاح المستخدم في الجريمة، وما إن شاهد المجني عليها في طريقها إلى المخبز لشراء الخبز حتى تتبعها من الخلف، ثم أخرج الساطور من الكيس وانهال عليها بعدة ضربات متتالية.


وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها صرخت وسقطت أرضًا متأثرة بإصابتها، إلا أن المتهم واصل الاعتداء عليها وتوجيه الضربات إليها حتى فارقت الحياة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم بالإعدام شنقًا.

أسيوط محكمة جنايات أسيوط قتل جارته سلاح أبيض ساطور شراء الخبز مدينة ديروط

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