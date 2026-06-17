عرض" جانجا زومبى ".... على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد العرض المسرحي جانجا زومبى "، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن عروض الموسم الحالي بمحافظات إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض من تأليف محمد خلف وإخراج محمد الملكى وقدم بحضور لجنة المشاهدة والتقييم المكونة من الكاتب يسري حسان، والمخرج خالد أبو ضيف، ومهندس الديكور محمود جمال.

العرض المسرحى عبارة عن ملحمة تاريخية لقصة القائد الأفريقي زومبي، رمز النضال من أجل الحرية والكرامة.

تدور أحداثه حول شعب يواجه القهر والاستعباد، ويقودهم زومبي في رحلة مقاومة مليئة بالتضحيات والصراعات من أجل الحفاظ على هويتهم وحقهم في الحياة الحرة. ويعكس العرض قيم الشجاعة والوحدة والصمود في مواجهة الظلم، من خلال رؤية إخراجية تجمع بين الدراما والاستعراضات والسينوغرافيا المسرحية، لتقديم صورة إنسانية مؤثرة عن كفاح الشعوب من أجل حريتها.

" جانجا زومبى " لفرقة بورسعيد القومية ، بطولة: عز الدين شردي،، مازن الدسوقي، كريم منصور، سارة هاني، عبد الله محمد، احمد راغب، كريم ياسر، اميرة الوشاحى ، مصطفي شلتوت.، ملك حافظ.، كريم البغدادي ، بسنت البغدادي، سما كسبه.، همس كسبة.،. نعيم اسامة ،. أحمد صالح،. رائد غالب،

سليمان رضوان.،. و فريق أبطال التحدي : محمودطارق ، لاميس اسلام ، محموديوسف، فاطمةالمضري ، محمدكمال ، جوليا الحسيني،. محمدوليد ، حلا اسلام ، منذر هشام،، ملك تمام، عمر فهمي، حنين اسلام ، حمزة اشرف، احمد سلامة، جنى أبوبكر ، عبده بالوتيلي، هنا ابو بكر، ليلى فرج ، يوسف ياسر ، كارما علاء ، نور مروان.، هايا ابوسليمة، يارا إبراهيم

، زينة إسلام ، هنا محمد، هند محمد.، هاجرعبدالقادر، مايا علاء، كنزي حنفي.، بالاشتراك مع فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، وفرقة رقصة.

العرض الحان كريم منصور، كريجراف كريم مصطفي، تدريب ميدو محسن- احمد صالح، تصميم ديكور محمد الاسمر.،

تنفيذ ديكور رفعت حجازي.، ملابس ميكي.، إضاءة محمد عزب

، تصحيح لغوي شادي حامد، شئون هندسية ايهاب فوزى- يوسف الشاعر- مازن الصواف- محمد شطا- اندرو يسري- احمد كامل ، شئون هندسية إدارة محمد حسن صالح، شئون فنية بإدارة محمود بيومى، مخرج منفذ سليمان رضوان مساعد مخرج محمد دويدار- تقي الدين

"جانجا زومبى " إنتاج الإدارة العامة للمسرح بإدارة سمر الوزير التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية،برئاسة الفنان أحمد الشافعى، وقدم بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الأستاذ أحمد يسري ، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة وسام العزونى