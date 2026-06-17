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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

يسرا تنعى محمد مرزبان: رحم الله فنانًا محترما وإنسانا راقيًا

يسرا
يسرا
ميرنا محمود

نعت الفنانة يسرا الفنان  محمد مرزبان، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية عن عمر ناهز 64 عاما، بعد أيام من تعرضه لحادث.

ونشرت يسرا صورة  للفنان الراحل عبر حسابها الرسمي  بموقع “فيسبوك”، وعلقت قائلة: “خالص حزني وتعازي في رحيل الفنان القدير محمد مرزبان، رحم الله فنانًا محترما وإنسانا راقيًا، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كان الفنان محمد مرزبان قد توفي صباح اليوم، الأربعاء، متأثرًا بإصاباته البالغة التي تعرض لها إثر حادث تصادم على طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، بعد أيام قضاها داخل العناية المركزة بالمستشفى في حالة حرجة.

وحرص أفراد الأسرة على التواجد بمقر مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة، وسط حالة من الحزن الشديد والانهيار بين المقربين من الفنان الراحل، تمهيدًا لاستلام الجثمان وإنهاء إجراءات الدفن.

كان محمد مرزبان قد نُقل إلى المستشفى عقب الحادث في حالة حرجة، حيث تبين إصابته بنزيف بالمخ والبطن وفقدان الوعي، وخضع لجراحة عاجلة، قبل أن تتدهور حالته الصحية خلال الساعات الأخيرة، ليفارق الحياة صباح اليوم، الأربعاء.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل عقب الانتهاء من جميع الإجراءات الرسمية، وسط حالة من الحزن التي خيمت على أسرته وأصدقائه ومحبيه، الذين ودعوه بكلمات مؤثرة، مستذكرين سيرته الطيبة ومسيرته الفنية.

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