وصول شقيق الفنان محمد مرزبان إلى مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية لإنهاء إجراءات تشييع الجثمان

وصل شقيق الفنان الراحل محمد مرزبان، اليوم الأربعاء، إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة الخاصة باستلام الجثمان وإنهاء ترتيبات تشييعه إلى مثواه الأخير.

وشهد المستشفى توافد عدد من أفراد أسرة الفنان الراحل وأقاربه، وسط حالة من الحزن والأسى عقب إعلان وفاته صباح اليوم متأثرًا بإصاباته البالغة التي تعرض لها إثر حادث تصادم على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي.

وكان الفنان محمد مرزبان قد دخل مستشفى أبو خليفة في حالة حرجة، حيث عانى من نزيف بالمخ والبطن وفقدان الوعي، وخضع لجراحة عاجلة، قبل أن تتدهور حالته الصحية داخل العناية المركزة، ليفارق الحياة صباح الأربعاء رغم الجهود الطبية المكثفة التي بُذلت لإنقاذه.

ومن المقرر الانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة باستلام الجثمان، تمهيدًا لتشييع جثمان الفنان الراحل بحضور أسرته وأصدقائه ومحبيه، الذين خيمت عليهم حالة من الحزن لفقدان أحد الشخصيات المحبوبة داخل الوسط الفني.