مسلسل “الموسم”.. خلف عالم الرفاهية الساحر تكمن أسرار خطيرة

يتوفر مسلسل «الموسم» المكوّن من ست حلقات الآن كاملا على ڤيو في مختلف أسواق آسيا والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، وعلى Hulu وHulu on Disney+ في الولايات المتحدة، وعلى Now TV في هونغ كونغ.

قصة مسلسل الموسم

تدور أحداث الدراما الانتقامية لمسلسل "الموسم" خلال فترة الصيف حيث تجتمع طبقة النخبة في هونغ كونغ، وتلعب العلاقات دوراً محورياً، ولا شيء كما يبدو على حقيقته، وفي قلب هذا العالم المخملي، تتربع عائلة هيكست (Hext) على قمة هذا العالم حيث انها تُعتبر من النخبة الملكية في هونغ كونغ والتي طالما حكمت أوساط المدينة الرفيعة، في عالم يتسم باليخوت البراقة، وسباقات الخيول، والسهرات الفاخرة.

وفي هذا العالم الذي يبدو حصينا و صعب الاختراق، تظهر كولا بيرس (Cola Pierce)، الشابة التي تنضم إلى صفوف النخبة المتألقين في صيف مليء بالرفاهية، ومع مرور الوقت، تنكشف أسرار قديمة تجعل الخط الفاصل بين الأصدقاء والأعداء غامضًا، وتهدد بتدمير نسيج المجتمع الراقي.

أبطال العمل

يقدّم "الموسم" نخبة متميزة من النجوم العالميين، تتصدره جيسي مي لي - Jessie Mei Li (من Shadow and Bone ) في دور كولا بيرس، الشابة الوافدة التي تتسبب في سلسلة من الأحداث الغير متوقعة.

ويتصدر الممثلان توبي ستيفنز Toby Stephens (من Percy Jackson and the Olympians) وKarena Lam كارينا لام (الحاصلة ثلاث مرات على جائزة الحصان الذهبي Golden Horse) عائلة هيكست بدور الأب كريستوفر هيكست Christopher Hext وفيونا هيكست Fiona Hext.

ويضم الطاقم أيضًا:

كريس بانغ (من Crazy Rich Asians) بدور أندرو فونغ

سيلينا جيد (من Wolf Warrior 2) بدور كاري شن

جاستن تشين (من The Brothers Sun) بدور ديفيد هو

يفون تشابمان (من Avatar: The Last Airbender) بدور مادلين وونغ

كوكي (الحاصلة على جائزة Rising Star of Asia لعام 2025) بدور أليسون هيكست

لي جاي-يون (من Physical 100 Season 2) بدور جون كي.