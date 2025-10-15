قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد رمزي يخوض أولى بطولاته الدرامية بمسلسل «فخر الدلتا» في رمضان 2026

أوركيد سامي

انضم الفنان وصانع المحتوى الشاب أحمد رمزي إلى قائمة نجوم مسلسلات موسم دراما رمضان المقبل 2026، بمسلسله الجديد "فخر الدلتا"، الذي يخوض به أولى بطولاته في عالم الفن، وقد أعلن عن العمل في شهر أغسطس الماضي، حيث تقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك 2026 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل مسلسل فخر الدلتا

مسلسل "فخر الدلتا" من تأليف عبد الرحمن جاويش، وإخراج هادي بسيوني تحت إشراف المخرجة ساندرا نشأت، ويتكون من 15 حلقة. بدأت تحضيراته للوقوف على التفاصيل الأخيرة للقصة والشخصيات، وكذلك لاختيار ضيوف الشرف الذين يشاركون خلال الحلقات.

يُذكر أن مسلسل "فخر الدلتا" كوميدي اجتماعي، وهو البطولة الأولى لأحمد رمزي في عالم الدراما.

ويُشار إلى أن أحمد رمزي صانع محتوى كوميدي وطالب بمعهد الفنون المسرحية، وقد تصدر مؤخرًا التريند بفيديو "خيالي في الامتحان"، الذي ظهر فيه النجوم هشام ماجد، وجيهان الشماشرجي، وويجز، وأحمد الفيشاوي، والمنتج جمال العدل.

