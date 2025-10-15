قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين الطمأنينة والتحدي| ترامب يعلّق على مستقبل العلاقات مع الصين.. تفاصيل
السعودية .. تسرب أبخرة حامض الكبريتيك بالعقبة يصيب 33 شخصًا بضيق تنفس
انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص أعلى طريق إسكندرية الصحراوي
إندونيسيا: ثوران بركان جبل "ليوتوبي لاكي-لاكي" بجزيرة "فلوريس"
اعتداءات الاحتلال تسقط شهيداً في الضفة الغربية.. وعمليات تخريب للمستوطنين
أسعار اللحوم في الأسواق.. فيديو
مدير آثار الأقصر يتفقد أعمال الحفائر والترميم بمعبد الكرنك ضمن مشروع التعاون المصري الفرنسي
وزير دفاع الاحتلال: أي انتهاك قرب الخط الأصفر سنرد عليه بشكل فوري
وزير الثقافة: قافلة مسرح المواجهة والتجوال تتجه إلى رفح لنشر الوعي وترسيخ الهوية الوطنية
التضامن: تجهيز محطات المترو والسكة الحديد بمسارات إرشادية لذوي الإعاقة
في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.. سوزي الأردنية تواجه الحبس سنتين
وزير الثقافة: سنقدم عددا من الأنشطة والخدمات الثقافية والفنية لأهل مدينة رفح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير آثار الأقصر يتفقد أعمال الحفائر والترميم بمعبد الكرنك ضمن مشروع التعاون المصري الفرنسي

جولة تفقدية بمعبد الكرنك لمتابعة أعمال الحفائر والترميم بقيادة مدير آثار الأقصر
جولة تفقدية بمعبد الكرنك لمتابعة أعمال الحفائر والترميم بقيادة مدير آثار الأقصر
شمس يونس

قام الدكتور عبدالغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر بجولة ميدانية داخل معبد الكرنك لمتابعة أعمال البعثة المصرية الفرنسية المشتركة، وذلك بحضور الدكتور جيريمي مدير المركز الفرنسي، ومدير المركز الفرنسي من الجانب المصري.

بدأت الجولة بتفقد منطقة المتحف المفتوح التي تشهد حاليًا أعمال حفائر دقيقة للكشف عن تفاصيل جديدة من تاريخ المعبد، كما شملت المتابعة أعمال ترميم بوابة الملك رمسيس الثالث، التي تعد من أروع شواهد الفن المعماري في الدولة الحديثة.

وتابع الفريق أيضًا أعمال تدعيم جدار الطوب اللبن بالمنطقة الجنوبية الشرقية للمعبد، وهي من المهام التي تتطلب دقة عالية للحفاظ على استقرار الجدران الأصلية ومنع تعرضها للتشققات أو الانهيار مع مرور الزمن.

وأكد الدكتور عبدالغفار وجدي أن التعاون بين الجانب المصري والفرنسي داخل معبد الكرنك يسير بخطى ثابتة، وأن جميع الأعمال تُنفذ وفق معايير علمية مدروسة تهدف إلى الحفاظ على أصالة المعبد وإبراز قيمته التاريخية أمام الزائرين من مختلف دول العالم.

وأضاف أن مشروع الترميم الجاري يُعد من أهم المشاريع الأثرية في صعيد مصر، لما يحمله من جهود مشتركة بين خبرات مصرية وفرنسية متخصصة في علوم الحفائر والترميم، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت حتى الآن تؤكد نجاح خطة التطوير في صون تراث الأقصر وحماية آثارها من عوامل الزمن.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة السياحة والآثار بضرورة المتابعة المستمرة لجميع المشروعات الأثرية الجارية داخل محافظة الأقصر، والعمل على دعم التعاون الدولي في مجال الحفاظ على التراث المصري القديم.

الاقصر اخبار الاقصر آثار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-10-2025.. وهذه قيمة الجنيه الآن

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

الصلاة

هل تعيد الصلاة إذا نسيت عدد الركعات؟.. أمين الإفتاء يوضح التصرف الصحيح

ترشيحاتنا

متهم

حبس متهم بإنهاء حياة شاب فى مشاجرة بشبرا الخيمة

الاعمال

حملة لمراقبة الأغذية على 80 منشأة بالإسماعيلية وتحرير 131 محضر مخالفات

صلاح مع احد المعجبين

محمد صلاح يستمتع بإجازة قصيرة في الغردقة بعد تأهل المنتخب للمونديال

بالصور

ليست كوبيه.. مازدا تشوق لسيارة كهربائية جديدة تطرح قريبًا

مازدا
مازدا
مازدا

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تُبهر مُتابعيها عبر إنستجرام |شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طعم زمان في كل لقمة.. طريقة عمل القرص الطرية بالمنزل

طريقة عمل القرص الطرية
طريقة عمل القرص الطرية
طريقة عمل القرص الطرية

من مطبخك إلى جمالك وصحتك.. تعرفي على فوائد خل التفاح المذهلة

استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية
استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية
استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية

فيديو

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد