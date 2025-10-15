مدير آثار الأقصر يتفقد أعمال الحفائر والترميم بمعبد الكرنك ضمن مشروع التعاون المصري الفرنسي

قام الدكتور عبدالغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر بجولة ميدانية داخل معبد الكرنك لمتابعة أعمال البعثة المصرية الفرنسية المشتركة، وذلك بحضور الدكتور جيريمي مدير المركز الفرنسي، ومدير المركز الفرنسي من الجانب المصري.

بدأت الجولة بتفقد منطقة المتحف المفتوح التي تشهد حاليًا أعمال حفائر دقيقة للكشف عن تفاصيل جديدة من تاريخ المعبد، كما شملت المتابعة أعمال ترميم بوابة الملك رمسيس الثالث، التي تعد من أروع شواهد الفن المعماري في الدولة الحديثة.

وتابع الفريق أيضًا أعمال تدعيم جدار الطوب اللبن بالمنطقة الجنوبية الشرقية للمعبد، وهي من المهام التي تتطلب دقة عالية للحفاظ على استقرار الجدران الأصلية ومنع تعرضها للتشققات أو الانهيار مع مرور الزمن.

وأكد الدكتور عبدالغفار وجدي أن التعاون بين الجانب المصري والفرنسي داخل معبد الكرنك يسير بخطى ثابتة، وأن جميع الأعمال تُنفذ وفق معايير علمية مدروسة تهدف إلى الحفاظ على أصالة المعبد وإبراز قيمته التاريخية أمام الزائرين من مختلف دول العالم.

وأضاف أن مشروع الترميم الجاري يُعد من أهم المشاريع الأثرية في صعيد مصر، لما يحمله من جهود مشتركة بين خبرات مصرية وفرنسية متخصصة في علوم الحفائر والترميم، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت حتى الآن تؤكد نجاح خطة التطوير في صون تراث الأقصر وحماية آثارها من عوامل الزمن.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة السياحة والآثار بضرورة المتابعة المستمرة لجميع المشروعات الأثرية الجارية داخل محافظة الأقصر، والعمل على دعم التعاون الدولي في مجال الحفاظ على التراث المصري القديم.