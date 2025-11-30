قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ربنا يبعد عننا العين .. عودة عصام صاصا لـ جهاد أحمد: «مدتكيش ربع حقك» |صور
بناء على شكاوى .. وزير الرياضة: حل مجلس الإسماعيلي لم يكن قرارًا فرديًا
سعر أعلى دولار اليوم الأحد 30-11-2025
سكك حديد مصر تستكمل جهودها لنقل الأشقاء السودانيين.. 33 ألف راكب مستفيد من مشروع «العودة الطوعية»
بعد مواجهة الكونفدرالية.. مدرب كايزر تشيفز يشيد بأفضل نجوم الزمالك
تصريحات نارية من طارق السيد: الانتماء للزمالك ثابت منذ الطفولة والشائعات عن الأهلي «أكاذيب»
توصية من جون إدوارد .. كواليس استبعاد «عواد» من مباراة الزمالك وكايزر تشيفز | فيديو
مدرب كايزر تشيفز: هدف الزمالك من «خطأ تحكيمي» ولابد من تطبيق الفار
مسئول مُقرّب من «بوتين» يُهاجم الغرب بسبب سياسات الهجرة.. ويصفها بـ«الكارثة الحضارية»
مُنتقدًا اختيارات «عبدالرؤوف».. محمد صلاح: «عواد» اتظلم.. و«الدباغ ما عندهوش إحساس بالمكان»|فيديو
البابا لاون من تركيا يُوجّه نداءً إلى بناء جسور الوحدة داخل الكنيسة ومع سائر المسيحيين
للمرة الرابعة في تاريخه.. «فلامنجو» يتوّج بكوبا ليبرتادوريس 2024 بعد فوز مثير على بالميراس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سكك حديد مصر تستكمل جهودها لنقل الأشقاء السودانيين.. 33 ألف راكب مستفيد من مشروع «العودة الطوعية»

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
حمادة خطاب

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ مشروع "العودة الطوعية" لنقل الأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم، حيث سيّرت الرحلة الخامسة والثلاثين من القطارات المخصصة لهذا الغرض.

وبوصول هذه الرحلة، ارتفع إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المشروع إلى 33,516 راكبًا منذ انطلاقه، وذلك في إطار المواقف المصرية الداعمة لوحدة واستقرار السودان، والعلاقات الأخوية التي تربط الشعبين المصري والسوداني.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محافظة أسوان في تمام الساعة 11:40 مساءً اليوم، على أن يغادر في رحلة العودة غدًا الأحد في تمام الساعة 11:30 صباحًا، وفق جدول التشغيل المعتمد لخدمة جمهور الركاب.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر العودة الطوعية السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

إنستاباي

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الطفلة جنى

حادث أم تصفية حسابات؟.. قصة رحيل الطفلة جنى لحظة خروجها من المدرسة

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

خلف الزناتي نقيب المعلمين

خلف الزناتي يعلن مفاجأة كبرى تنتظر المعلمين مطلع العام القادم

انتخابات النواب

الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

بالصور

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا

تامر عاشور يتألق في ليلة استثنائية على مسرح أرينا الكويت

تامر عاشور
تامر عاشور
تامر عاشور

على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

فيديو

سعد البارون

سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو

منى زكي

يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%

عريس بزي الملك توت عنخ آمون

دخل قاعة الفرح بزي توت عنخ آمون .. ظهور أسطوري لعريس من كوم أمبو

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد