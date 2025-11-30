سكك حديد مصر تستكمل جهودها لنقل الأشقاء السودانيين.. 33 ألف راكب مستفيد من مشروع «العودة الطوعية»

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ مشروع "العودة الطوعية" لنقل الأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم، حيث سيّرت الرحلة الخامسة والثلاثين من القطارات المخصصة لهذا الغرض.

وبوصول هذه الرحلة، ارتفع إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المشروع إلى 33,516 راكبًا منذ انطلاقه، وذلك في إطار المواقف المصرية الداعمة لوحدة واستقرار السودان، والعلاقات الأخوية التي تربط الشعبين المصري والسوداني.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محافظة أسوان في تمام الساعة 11:40 مساءً اليوم، على أن يغادر في رحلة العودة غدًا الأحد في تمام الساعة 11:30 صباحًا، وفق جدول التشغيل المعتمد لخدمة جمهور الركاب.