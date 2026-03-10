بيتكوين تتخطى 70 ألف دولار بعد تصريحات ترامب عن اقتراب نهاية الحرب

استعادت عملة "بيتكوين" زخمها الإيجابي خلال تداولات اليوم /الثلاثاء/، حيث نجحت في تجاوز مستويات 70 ألف دولار مجددا، مدفوعة بعودة القوة الشرائية وشهية المخاطرة لدى المستثمرين، وذلك عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملت إشارات تهدئة بشأن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتوقعه بأن الحرب ستنتهي "قريباً جداً".

وسجلت العملة المشفرة الأكبر عالميا ارتفاعا بنسبة 3.4% لتستقر عند 70,201 دولار، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها خلال الجلسة عند 70,558 دولار، وفقا لبيانات "كوين ماركت كاب".

كما ارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 1.8% لتصل إلى 2,046 دولار، كما صعدت عملة "إكس آر بي" (XRP) بنسبة 2.3% مسجلة 1.38 دولار، فيما سجلت "سولانا" و"كاردانو" مكاسب بنسب 3% و1.2% على التوالي.

يأتي هذا التعافي بعد موجة تراجع مؤقتة هوت بالعملة إلى مستوى 65 ألف دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتيجة مخاوف من ضغوط تضخمية عالمية أثارتها القفزة المفاجئة في أسعار النفط.

وعزا خبراء الأسواق هذا التحول الإيجابي في المعنويات إلى تصريحات الرئيس ترامب التي ألمح فيها إلى إمكانية إنهاء الصراع الذي تشارك فيه إيران قريبا، وهو ما أسهم في تبديد حالة القلق التي سيطرت على الأسواق المالية حيال احتمالات نشوب نزاع إقليمي ممتد.

ورغم نبرة التهدئة، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة سترد بصرامة "أقوى بـ 20 مرة" في حال تهديد أمن الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وعن أسواق الطاقة، شهدت أسعار النفط تراجعا تصحيحيا لتقترب من مستوى 90 دولارا للبرميل، بعد أن لامست حاجز 120 دولارا أمس /الاثنين/، مما قلص من مخاوف التضخم التي أثقلت كاهل الأسواق العالمية مطلع الأسبوع.

وانعكس ذلك إيجابا على أداء مؤشرات الأسهم الآسيوية التي عوضت جانبا كبيرا من خسائرها الحادة مقتفية أثر المكاسب التي حققتها بورصة "وول ستريت".

وتترقب الأسواق باهتمام صدور بيانات اقتصادية أمريكية حاسمة خلال الأيام القادمة، أبرزها تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير غدا الأربعاء، يليه مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المعيار المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، والمقرر صدوره يوم الخميس.