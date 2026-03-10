قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

دير شبيجل تكشف تبعات تعرض قاعدة للجيش الألماني للقصف في الأردن

صاروخ
صاروخ
محمد على

تعرض موقع عسكري تابع للبوندسفير في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن متعددة الجنسيات لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية، وفق ما كشفت مجلة دير شبيجل الألمانية.

قالت المجلة في تقرير صدر يوم 1 مارس عن مصادرها أن إيران، ردًا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية، شنت هجمات على منشآت عسكرية في العراق والأردن تضم عناصر من البوندسفير.

وأشار التقرير إلى أن القسم الألماني من قاعدة جوية أردنية تضم القوات الجوية الأمريكية تعرض أيضًا للهجوم، مضيفًا أن الضربة أصابت مبنى يضم جنودًا ألمانًا. 

ولم يُصب أي جندي بأذى، حيث كانوا جميعًا في الملاجئ وقت الهجوم.

ومنذ صباح السبت قبل الماضي 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين.

وترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول بالمنطقة، فيما أسفرت بعض الهجمات عن سقوط قتلى ومصابين وأضرار في منشآت مدنية.

اندلع التصعيد رغم تحقيق تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمانية، وسط اتهامات متبادلة بشأن المسؤولية عن انهيار المسار الدبلوماسي.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يشكلان تهديدًا لإسرائيل ولدول حليفة للولايات المتحدة، بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي ولا يستهدف إنتاج أسلحة نووية.

مجلة دير شبيجل بوندسفير قاعدة الأزرق الجوية متعددة الجنسيات الأردن هجوم بصواريخ باليستية إيرانية موقع عسكري صواريخ باليستية الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأمريكية والإسرائيلية العراق والأردن البوندسفير

