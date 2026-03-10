قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تيسيرات للمستثمرين.. تقليص مدة تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية |تفاصيل
إعلام إسرائيلي: سقوط شظايا اعتراض صاروخ إيراني في منطقة أسدود جنوب تل أبيب
ليفربول يتسلح بتألق محمد صلاح لعبور جالاتا سراي التركي في دوري الأبطال
الحكومة تعلن اتخاذ إجراءات استباقية "مؤقتة" لتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التطورات الراهنة
نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد
بعد زلزال الأهلي.. كهربا يتوعد والشريعي يناور والزمالك ينافس علي الدوري
تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
تحقيقات وملفات

بعد ارتفاع أسعار البنزين.. تعرف على التعريفة الجديدة بالمحافظات

قسم المحافظات

شهدت عدد من المحافظات تعديلا في تعريفة الركوب لوسائل النقل المختلفة، وذلك عقب ارتفاع أسعار البنزين وتحريك أسعار الوقود ، وأعلنت المحافظات عن تطبيق التعريفة الجديدة على سيارات الأجرة والسرفيس والأتوبيسات .

محافظة بنى سويف

اعتمد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، تعريفة الركوب الجديدة، لسيارات الأجرة والنقل الداخلي والخارجي بدائرة المحافظة  والمحافظات المجاورة، وذلك في ضوء  قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 10 مارس2026

وكلف المحافظ  الأجهزة المعنية من المرور والمواقف والتموين والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان بارز بمواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة موضح بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط.

كما طلب وضع استيكرز به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقها على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة وإجراءات تطبيق القانون حيال أية مخالفات في هذا الشأن

محافظة الجيزة 

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وطبقًا للجداول المرفقة  وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة . 

وأشار إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.


محافظة القليوبية 

أصدر الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح  محافظ القليوبية، قرارا بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة، وذلك علي إثر زيادة أسعار البنزين والسولار الذي أقره وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال محافظ القليوبية، أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.

محافظة كفر الشيخ 

اعتمد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، التعريفة الجديدة لنقل الركاب على جميع خطوط المواصلات العامة، الداخلية والخارجية، بنطاق المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة وارتفاع أسعار البترول عالميًا، محذرًا من استغلال المواطنين أو تحصيل أي مبالغ إضافية تتجاوز التعريفة الرسمية المقررة.



 

تعريفة الركوب أسعار البنزين الوقود الأتوبيســات السرفيس

