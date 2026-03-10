إعلات نتيجة تظلمات المتقدمين لشغل 61 وظيفة بمصلحة الطب الشرعي| الرابط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلمات المقدمة من المتقدمين في مسابقة شغل عدد (61) وظيفة بـمصلحة الطب الشرعي التابعة لـوزارة العدل، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية:

https://jobs.caoa.gov.eg⁠

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن نتيجة التظلمات متاح باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل من خلال الحساب الشخصي لكل متقدم على موقع البوابة.

وطالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.