قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
وزير الخارجية يتابع مع نظيريه الإماراتي والتركي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
وزير الحرب الأمريكي: من أهدافنا تدمير البحرية الإيرانية وسننتصر على طهران
الحرس الثوري للعالم: اطردوا سفراء أمريكا وإسرائيل ولكم المكافأة
البتلو والمفروم والكبدة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم 2026 في موعده.. فيفا تحسم الجدل

كأس العالم
كأس العالم
منتصر الرفاعي

أكد هيمو شيرجي الرئيس التنفيذي لفعاليات كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن بطولة كأس العالم 2026 ستقام في موعدها المحدد رغم التوترات العالمية الحالية.

وقال شيرجي في تصريحات نقلتها وكالة “أسوشيتد برس” إن بطولة كأس العالم حدث عالمي كبير يصعب تأجيله، مشددا على أن الاستعدادات تسير بشكل طبيعي لإقامة البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأشار إلى وجود تواصل مستمر بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإيراني لكرة القدم لمتابعة آخر المستجدات، دون الكشف عن تفاصيل تلك الاتصالات مؤكدًا حرص "فيفا" على ضمان سير البطولة بشكل طبيعي رغم التوترات الدولية.

وكانت قرعة كأس العالم 2026 قد أوقعت منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا. 

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الإيراني مشواره في البطولة بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو في مدينة لوس أنجلوس قبل أن يلتقي منتخب بلجيكا في 21 من الشهر نفسه بالمدينة ذاتها على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم 26 يونيو في مدينة سياتل.

وفي سياق متصل، تدرس إيران احتمالية الانسحاب من نهائيات كأس العالم 2026 بسبب التصعيد العسكري المتزايد مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة توزيع مقاعد قارة آسيا في البطولة.

وفي حال انسحاب إيران رسميا يعد منتخب الإمارات الأقرب لشغل المقعد الشاغر في المونديال يليه منتخب العراق الذي يستعد لخوض الملحق القاري المؤهل لكأس العالم، ما قد يؤدي إلى إعادة ترتيب المقاعد بين المنتخبات الآسيوية.

كأس العالم هيمو شيرجي الاتحاد الدولي لكرة القدم بطولة كأس العالم 2026 منتخبات مصر نهائيات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

فيستون ماييلي

حلم المونديال.. منتخب الكونغو يستدعي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز

رونالدو

كريستيانو رونالدو يسعى لكسر لعنة كأس العالم في نسخة 2026

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات مصر لاستضافة الملتقى الأفريقي الأول لمكافحة المنشطات

بالصور

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية

محطه وقود
محطه وقود
محطه وقود

لضمان الالتزام بالتعريفة.. حملات مكبرة للسيطرة على مواقف الشرقية

موقف
موقف
موقف

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد