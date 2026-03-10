كأس العالم 2026 في موعده.. فيفا تحسم الجدل

أكد هيمو شيرجي الرئيس التنفيذي لفعاليات كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن بطولة كأس العالم 2026 ستقام في موعدها المحدد رغم التوترات العالمية الحالية.

وقال شيرجي في تصريحات نقلتها وكالة “أسوشيتد برس” إن بطولة كأس العالم حدث عالمي كبير يصعب تأجيله، مشددا على أن الاستعدادات تسير بشكل طبيعي لإقامة البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأشار إلى وجود تواصل مستمر بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإيراني لكرة القدم لمتابعة آخر المستجدات، دون الكشف عن تفاصيل تلك الاتصالات مؤكدًا حرص "فيفا" على ضمان سير البطولة بشكل طبيعي رغم التوترات الدولية.

وكانت قرعة كأس العالم 2026 قد أوقعت منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الإيراني مشواره في البطولة بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو في مدينة لوس أنجلوس قبل أن يلتقي منتخب بلجيكا في 21 من الشهر نفسه بالمدينة ذاتها على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم 26 يونيو في مدينة سياتل.

وفي سياق متصل، تدرس إيران احتمالية الانسحاب من نهائيات كأس العالم 2026 بسبب التصعيد العسكري المتزايد مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما قد يؤدي إلى إعادة توزيع مقاعد قارة آسيا في البطولة.

وفي حال انسحاب إيران رسميا يعد منتخب الإمارات الأقرب لشغل المقعد الشاغر في المونديال يليه منتخب العراق الذي يستعد لخوض الملحق القاري المؤهل لكأس العالم، ما قد يؤدي إلى إعادة ترتيب المقاعد بين المنتخبات الآسيوية.