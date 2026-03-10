البتلو والمفروم والكبدة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

ارتفعت عمليات البحث عن أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء خاصة بعد زيادة البنزين بدءا من فجر اليوم، لكن ما زالت أسعار اللحوم مستقرة بالأسواق وداخل منافذ وزارة الزراعة التي تطرح كافة أنواع اللحوم بأسعار معقولة للأسر المصرية خلال شهر رمضان المبارك.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

وبحسب مستويات التداول داخل الأسواق فقد سجل سعر كيلو الكندوز الكبير نحو 360 جنيها تقريبا

بينما بلغ سعر كيلو الكندوز نحو 410 جنيهات

كما وصل سعر كيلو اللحم البتلو إلى نحو 420 جنيها

في حين سجل سعر كيلو الضأن قرابة 420 جنيها

وبلغ سعر كيلو اللحم الجملي نحو 300 جنيه

كما سجل كيلو الكندوز المتوسط حوالي 350 جنيها

في حين بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيها مع وجود اختلافات طفيفة في الأسعار بين منطقة وأخرى وفقا لجودة اللحوم وتكاليف النقل.

سعر اللحم المفروم والكبدة

أما الأصناف الأكثر استخداما داخل المنازل فقد سجل سعر كيلو اللحم الضأن في منافذ الزراعة نحو 350 جنيها.

بينما بلغ سعر كيلو اللحم المفروم حوالي 230 جنيها،

كما وصل سعر كيلو الكبدة إلى نحو 250 جنيها

في حين استقر سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة عند مستوى يقارب 280 جنيها،

كما سجل كيلو وش الفخدة نحو 300 جنيه، وبلغ سعر كيلو الموزة حوالي 295 جنيها،

بينما وصل سعر كيلو عرق الفلتو إلى نحو 350 جنيها وهو مستوى قريب من الأسعار المسجلة خلال الفترة الماضية.