قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
وزير الخارجية يتابع مع نظيريه الإماراتي والتركي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
وزير الحرب الأمريكي: من أهدافنا تدمير البحرية الإيرانية وسننتصر على طهران
الحرس الثوري للعالم: اطردوا سفراء أمريكا وإسرائيل ولكم المكافأة
البتلو والمفروم والكبدة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

البتلو والمفروم والكبدة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء خاصة بعد زيادة البنزين بدءا من فجر اليوم، لكن ما زالت أسعار اللحوم مستقرة بالأسواق وداخل منافذ وزارة الزراعة التي تطرح كافة أنواع اللحوم بأسعار معقولة للأسر المصرية خلال شهر رمضان المبارك.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 

وبحسب مستويات التداول داخل الأسواق فقد سجل سعر كيلو الكندوز الكبير نحو 360 جنيها تقريبا

 بينما بلغ سعر كيلو الكندوز نحو 410 جنيهات

كما وصل سعر كيلو اللحم البتلو إلى نحو 420 جنيها

في حين سجل سعر كيلو الضأن قرابة 420 جنيها

 وبلغ سعر كيلو اللحم الجملي نحو 300 جنيه

 كما سجل كيلو الكندوز المتوسط حوالي 350 جنيها

في حين بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيها مع وجود اختلافات طفيفة في الأسعار بين منطقة وأخرى وفقا لجودة اللحوم وتكاليف النقل.

سعر اللحم المفروم والكبدة 

أما الأصناف الأكثر استخداما داخل المنازل فقد سجل سعر كيلو اللحم الضأن في منافذ الزراعة نحو 350 جنيها.

بينما بلغ سعر كيلو اللحم المفروم حوالي 230 جنيها، 

كما وصل سعر كيلو الكبدة إلى نحو 250 جنيها

 في حين استقر سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة عند مستوى يقارب 280 جنيها، 

كما سجل كيلو وش الفخدة نحو 300 جنيه، وبلغ سعر كيلو الموزة حوالي 295 جنيها، 

بينما وصل سعر كيلو عرق الفلتو إلى نحو 350 جنيها وهو مستوى قريب من الأسعار المسجلة خلال الفترة الماضية.

أسعار اللحوم اليوم سعر كيلو اللحم اليوم سعر كيلو البتلو سعر الكبدة اليوم سعر كيلو الكندوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

فيستون ماييلي

حلم المونديال.. منتخب الكونغو يستدعي فيستون ماييلي لاعب بيراميدز

رونالدو

كريستيانو رونالدو يسعى لكسر لعنة كأس العالم في نسخة 2026

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يبحث استعدادات مصر لاستضافة الملتقى الأفريقي الأول لمكافحة المنشطات

بالصور

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود بعد تحريك أسعار المواد البترولية

محطه وقود
محطه وقود
محطه وقود

لضمان الالتزام بالتعريفة.. حملات مكبرة للسيطرة على مواقف الشرقية

موقف
موقف
موقف

محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة المواقف ومحطات الوقود والمخابز| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد