الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو غدا الأربعاء

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك فارقا بدرجات الحرارة بين فترة النهار والليل، فالبلاد خلال فترة النهار تكون معتدلة الطقس دافئ، والقاهرة تسجل 21 درجة، لكن في فترة الليل يكون هناك انخفاضات في درجات الحرارة.

أضافت، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الصغرى في القاهرة تسجل 10 و 12 درجات، وفي المدن الجديدة أقل من 10 درجات، وفي بعض محافظات شمال الصعيد تسجل درجات الحرارة 7 و8 درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن اليوم متوقع سقوط أمطار على المناطق الساحلية المطلقة على البحر المتوسط، وبعد مناطق الوجه البحري، لكن جميعها غير مؤثر، وأن اليوم هناك نشاط ريح يكون بين 30 لـ 35 كيلو مترا على الساعة.

حالة الجو غدًا

وكشفت أن البلاد من الغد ستشهد ارتفاعات في درجات الحرارة وأن قيم درجات الحرارة سترتفع بقيمة درجتين أو ثلاث درجات، وأن هذه الارتفاعات ستكون لنهاية الأسبوع، وأن العظمى ستسجل بين 23 و24 درجة.

وطالبت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي، وعدم تخفيف الملابس، لآن هذه الفترة بها حالة من التقلبات الجوية.