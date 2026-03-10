شبورة كثيفة صباحا وأمطار تضرب 3 مدن.. والأرصاد تصدر تحذيرا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء وتوقعوا أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارا على أغلب الأنحاء ..بينما يسود طقس بارد ليلا.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة أحيانا على السلوم وسيوة ومطروح على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 10

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 20 10

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 21 10

طنطا 20 10

دمياط 20 14

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 10

السويس 22 10

العريش 20 07

رفح 20 06

رأس سدر 21 11

نخل 20 05

كاترين 15 02

الطور 21 11

طابا 20 10

شرم الشيخ 24 17

الغردقة 24 14

الإسكندرية 20 12

العلمين 19 11

مطروح 18 10

السلوم 19 10

سيوة 21 09

رأس غارب 23 14

سفاجا 24 14

مرسى علم 24 15

شلاتين 27 16

حلايب 24 16

أبو رماد 25 15

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 27 14

جبل علبة 25 15

رأس حدربة 24 16

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 23 08

أسيوط 23 09

سوهاج 26 10

قنا 26 11

الأقصر 27 11

أسوان 27 12

الوادي الجديد 25 10

أبوسمبل 27 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 32 21

المدينة المنورة 30 18

الرياض 21 12

المنامة 22 18

أبوظبى 28 22

الدوحة 23 18

الكويت 24 13

دمشق 15 04

بيروت 18 13

عمان 15 05

القدس 17 08

غزة 19 12

بغداد 21 08

مسقط 28 23

صنعاء 26 09

الخرطوم 34 20

طرابلس 19 15

تونس 19 11

الجزائر 15 09

الرباط 18 10

نواكشوط 32 18