قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد زيادة البنزين.. تعرف على تعريفة الركوب الجديدة في بورسعيد
بعد الزيادة الجديدة .. أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم الثلاثاء
هياخد عقده بالكامل.. ناقد رياضي يوضح سبب تأخير الأهلي لإقالة توروب
بعد الزيادة الجديدة.. إزاي توفر استهلاك البنزين في عربيتك؟
بعد زلزال الطلائع.. عقوبات تاريخية لم تحدث من قبل تنتظر لاعبي الأهلي
بعد زيادة البنزين.. تعديل تعريفة أجرة المواصلات 17% فى الجيزة
الحرس الثوري يرد على ترامب: ننتظر الأسطول الأمريكي في هرمز
بعد زيادة البنزين.. تعرف على أسعار تذاكر النقل العام في القاهرة
ضبط محطة وقود تهرب 2500 لتر سولار في الجيزة
أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة رسميًا بدءًا من اليوم.. اللتر 95 بـ24 جنيها
شبورة كثيفة صباحا وأمطار تضرب 3 مدن.. والأرصاد تصدر تحذيرا
سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 10-3-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شبورة كثيفة صباحا وأمطار تضرب 3 مدن.. والأرصاد تصدر تحذيرا

الارصاد
الارصاد
حنان توفيق

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء وتوقعوا أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارا على أغلب الأنحاء ..بينما يسود طقس بارد ليلا.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة أحيانا على السلوم وسيوة ومطروح على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

May be an image of text

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 10

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 20 10

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 21 10

طنطا 20 10

دمياط 20 14

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 22 10

السويس 22 10

العريش 20 07

رفح 20 06

رأس سدر 21 11

نخل 20 05

كاترين 15 02

الطور 21 11

طابا 20 10

شرم الشيخ 24 17

الغردقة 24 14

الإسكندرية 20 12

العلمين 19 11

مطروح 18 10

السلوم 19 10

سيوة 21 09

رأس غارب 23 14

سفاجا 24 14

مرسى علم 24 15

شلاتين 27 16

حلايب 24 16

أبو رماد 25 15

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 27 14

جبل علبة 25 15

رأس حدربة 24 16

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 23 08

أسيوط 23 09

سوهاج 26 10

قنا 26 11

الأقصر 27 11

أسوان 27 12

الوادي الجديد 25 10

أبوسمبل 27 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 32 21

المدينة المنورة 30 18

الرياض 21 12

المنامة 22 18

أبوظبى 28 22

الدوحة 23 18

الكويت 24 13

دمشق 15 04

بيروت 18 13

عمان 15 05

القدس 17 08

غزة 19 12

بغداد 21 08

مسقط 28 23

صنعاء 26 09

الخرطوم 34 20

طرابلس 19 15

تونس 19 11

الجزائر 15 09

الرباط 18 10

نواكشوط 32 18

يسود طقس بارد ليلا البحر المتوسط وشمال الصعيد البحر الأحمر خليج السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

ترشيحاتنا

محمد عاطف

بعد هدفه أمام الأهلي.. محمد عاطف يعود للزمالك بعد إعارته لطلائع الجيش

عماد السيد

عماد السيد: درسنا الأهلي جيدا واستحققنا الفوز

الاهلي

مافيش دوري ولا أفريقيا.. أسامة حسني يثير قلق جماهير الأهلي

بالصور

هونج كونج تفرض الدفع الإلكتروني في سيارات الأجرة اعتبارا من أبريل

منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية

قبل طرحها.. اعرف مواصفات وسعر نيسان روج 2027 في السعودية

نيسان روج 2027
نيسان روج 2027
نيسان روج 2027

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

فيديو

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد