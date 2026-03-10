الحرب على إيران.. الكويت تعلن إسقاط 6 طائرات درون في أجواء البلاد

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني الكويتي، العميد د. جدعان فاضل جدعان، أن قوات الحرس الوطني أسقطت 6 طائرات مسيّرة (درون) في المواقع التي تتولى قوة الواجب تأمينها شمال وجنوب البلاد.

وأكد العميد جدعان أن هذه العمليات تأتي في إطار تعزيز الأمن وحماية المنشآت والمناطق الحيوية، واستمرار جهود الحرس الوطني للتصدي لأي تهديدات جوية معادية، مشيرًا إلى جاهزية القوات للتعامل مع جميع الأهداف والمستجدات الأمنية لحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

و على صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الإيرانية تترقب تحركات الأسطول البحري الأمريكي في مضيق هرمز ولا سيما حاملة الطائرات "جيرالد فورد".

ووصف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني في بيانه المنشور على منصة "تلجرام"، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "يحاول فرض ضغط نفسي على إيران عبر الأكاذيب والخداع"، مشيرا إلى أن بلاده تتصدى للعدوان الأمريكي الإسرائيلي "بشجاعة وإرادة قوية".

وكشف المتحدث أن البحرية الأمريكية تتواجد في مضيق هرمز على مسافة تزيد عن 1000 كيلومتر من السواحل الإيرانية، مضيفا أن "كافة البنية التحتية العسكرية الأمريكية في المنطقة قد دُمرت".

كما أشار إلى أن القوات الإيرانية على أهبة الاستعداد الكامل لحماية المنشآت النفطية وأمن المنطقة.

وأكد المتحدث أن ترامب "بدأ الحرب بالكذب على الشعب الأمريكي"، لكن الردود الإيرانية "تركته في حالة من الارتباك والعجز".