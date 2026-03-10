سيحل عليهم الموت والغضب.. ترامب يتوعد إيران إذا أوقفت تدفق النفط من مضيق هرمز

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الثلاثاء، بأنه إذا أوقفت إيران تدفق النفط عبر مضيق هرمز فستتلقى ضربة أقوى بـ20 مرة مما تلقته حتى الآن.

وقال ترامب في تصريح صحفي: "سنضرب أهدافا يسهل تدميرها، ما سيجعل من شبه المستحيل أن تتمكن إيران من إعادة بناء نفسها كدولة مرة أخرى".

وتابع: "الموت والنار والغضب ستنهال عليهم لكنني آمل وأدعو الله ألا يحدث ذلك".

وختم قائلا: "هذا بمثابة هدية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين وجميع الدول التي تعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز".

تأتي هذه التصريحات على خلفية بدء الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير عملية عسكرية ضد إيران، واستهدافهما مدنا إيرانية رئيسية، من بينها طهران. وبرر البيت الأبيض الهجوم بوجود تهديدات صاروخية ونووية يزعم أنها تنطلق من طهران.

واعتبرت الخارجية الروسية العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران "خطوة متهورة"، وطالبت بضرورة العودة الفورية للمسار الدبلوماسي لحل الأزمة.