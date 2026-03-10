مافيش دوري ولا أفريقيا.. أسامة حسني يثير قلق جماهير الأهلي

وجه أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق، انتقادات لاذعة إلى لاعبي الفريق الأحمر المدير الفني ييس توروب، عقب الخسارة المفاجئة التي تعرض لها «الأهلي» أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال اسامة حسني فى تصريحات تلفزيونية"أسامة حسني: بالشكل ده الأهلي مش هيكسب الدوري ولا هيلعب في دوري أبطال أفريقيا البهوات والمعلمين اللي عندنا هيلعبوا في الكونفدرالية "

وتعرض الأهلي لخسارة أمام مضيفه طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وتريزيجيه وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

بهذه النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 20 مباراة، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 22 نقطو ارتقى بها إلى المركز الرابع عشر .