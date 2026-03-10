بعد زيادة البنزين.. تعرف على أسعار تذاكر النقل العام في القاهرة

قامت محافظة القاهرة بتعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعى، والأقاليم، والتاكسى الأبيض.

وذلك بعد قرار تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اسواق الطاقة عالمياً، لتصبح أسعار تذاكر النقل العام:

أتوبيس عادي

التعريفة الحالية : 12 جنيها بعد الزيادة: 13 جنيها

أتوبيس مكيف

التعريفة الحالية: 23 جنيها

بعد الزيادة: 25 جنيها

ميني باص عادي

التعريفة الحالية: 18 جنيها

بعد الزيادة: 19 جنيها

ميني باص مكيف

التعريفة الحالية: 23 جنيها بعد الزيادة: 25 جنيها

محافظة القاهرة

وأكد محافظ القاهرة أنه تم سيتم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

وشدد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس ، والمواقف ، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة ، وخطوط السير.

وكذلك التأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة على الزجاج الأمامى والخلفى وفقاً للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على الفور.