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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب في مفاوضات إيران : الإعلان عن مكان توقيع الاتفاق قريبًا .. مصطفى بكري يطالب بحل أزمة العدادات الكودية | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

سعيد إمبابي: الاستثمار في الذهب يجب أن يكون طويل الأجل مثل الشهادات
قال المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة أي صاغة، إنّ الذهب يظل أحد أهم أدوات حفظ القيمة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن تحركاته التاريخية تثبت أنه كلما تراجع عاد إلى مستويات أعلى مرة أخرى، رغم فترات الهبوط المؤقتة.

مادة خطرة في عصير القصب .. حماية المستهلك يكشف مفاجأة صادمة بـ طوخ
كشف إسلام الجزار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، تفاصيل ضبط حالات خلط عصير القصب بمادة خطرة على الصحة في طوخ بالقليوبية.

التعليم العالي : 45 ألف بحث منشور في مجلات دولية
أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن  الجامعات المصرية حققت قفزات ملحوظة في كافة التصنيفات الدولية الكبرى .


دينا رامز بتعيط في المستشفى | بسمة وهبة تعلن خبرا غير متوقع على الهواء
تساءلت الإعلامية بسمة وهبة، عن أسباب تعلق بعض الأشخاص بالكلاب بصورة وصفتها بأنها "غير طبيعية"، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحزن على فقدان الحيوانات الأليفة التي تعيش داخل المنزل يعد أمراً إنسانياً ومفهوماً، مشيرة إلى أنها لاحظت وجود حالات ارتباط عاطفي كبيرة ببعض الحيوانات.


بسمة وهبة: كلنا بنحب المحشي لكن السخرية من المرأة المصرية مرفوضة
شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجوماً حاداً على الفيديو المتداول الذي قارن بين المرأة المصرية ونماذج لنساء من دول أخرى مشاركة في كأس العالم، مؤكدة أن ما تضمنه المقطع يمثل إساءة واضحة للمرأة المصرية.


المواطن ليس شريكًا في المخالفة .. مصطفى بكري يطالب بحل أزمة العدادات الكودية
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن أزمة العدادات الكودية أثارت حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تطبيق نظام الشريحة الموحدة، وهو ما تسبب في زيادة الشكاوى والمشكلات التي تواجه العديد من الأسر.


سمير فرج: استهداف إيران لدول الخليج خطأ سياسي سيدفع ثمنه لعقود
أكد اللواء سمير فرج، خلال برنامج الحياة اليوم، أن مهاجمة إيران لدول الخليج تمثل أحد أكبر الأخطاء السياسية في الصراع الحالي، محذرًا من تداعياتها طويلة المدى على علاقات طهران بدول المنطقة.


ترامب في مفاوضات إيران : الإعلان عن مكان توقيع الاتفاق قريبًا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المناقشات مع إيران قد رفعت إلى أعلى مستويات القيادة وحظيت بالموافقة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


ترامب يلغي الضربات والهجمات المقررة ضد إيران الليلة
أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، إلغاء الضربات والهجمات المقررة ضد إيران الليلة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

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