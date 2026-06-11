دينا رامز بتعيط في المستشفى | بسمة وهبة تعلن خبرا غير متوقع على الهواء

تساءلت الإعلامية بسمة وهبة، عن أسباب تعلق بعض الأشخاص بالكلاب بصورة وصفتها بأنها "غير طبيعية"، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحزن على فقدان الحيوانات الأليفة التي تعيش داخل المنزل يعد أمراً إنسانياً ومفهوماً، مشيرة إلى أنها لاحظت وجود حالات ارتباط عاطفي كبيرة ببعض الحيوانات.

حالة حزن شديد

واستشهدت مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، بموقف تعرضت له إحدى صديقاتها المقربات، وهي الإعلامية دينا رامز، موضحة أنها كانت في حالة حزن شديد بعد وفاة كلبها.

وقالت: "صاحبتي أوي أول إمبارح المذيعة دينا رامز، حبيبتي وصديقة العمر، بتكلمني بتعيط عشان الكلب بتاعها مات، بتعيط بجد، وكانت سهرانة معاه لحد الفجر في المستشفى".

وأكدت وهبة أن هذا النوع من الحزن مفهوم وطبيعي، لأن الأمر يتعلق بحيوان أليف يعيش مع صاحبه داخل المنزل ويرتبط به نفسياً على مدار سنوات.

وأضافت أن مشاعر الحزن التي تنتاب من يربي كلباً أو قطة داخل منزله لا يمكن إنكارها أو التقليل منها، قائلة: "أكيد أي حد مربي قطة أو كلب أكيد هيزعل وهيفتقد وده شعور طبيعي ولا نستنكره".

الحيوان الأليف

وأشارت إلى أن فريق الإعداد لفت انتباهها إلى نقطة أخرى تتعلق بالفرق بين الحيوان الأليف الذي يعيش داخل المنزل وبين الحيوانات الموجودة في الشوارع، موضحة أن "دي مربياه في بيتها، مش مربياه في الشارع، مش بتأكله في الشارع".

وأكدت بسمة وهبة أنها تتفهم حب الحيوانات والشفقة عليها، لكنها ترى أن الارتباط العاطفي المبالغ فيه بكلاب الشوارع يظل أمراً يدعو إلى التساؤل، مضيفة: "الكلام بتاع الارتباط بكلاب الشارع دي شيء غريب جداً".

الحيوانات الموجودة في الشوارع

وفي الوقت ذاته شددت على ضرورة التعامل مع الحيوانات الموجودة في الشوارع بصورة إنسانية ومنظمة، موضحة أن مكان هذه الحيوانات ليس الشارع، وقالت: "إحنا بنقول يا جماعة الحيوانات دي مكانها مش في الشارع، الحيوانات دي لازم تتجمع وتتلم وتتحط في شلترز بحيث إننا نحميها من الشارع ومن حوادث العربيات".

