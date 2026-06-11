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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة : صانع الفيديو المسيء للمرأة المصرية لازم يتحاسب

بسمة وهبة
بسمة وهبة
محمد البدوي

طالبت الإعلامية بسمة وهبة، باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه صانع الفيديو الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب إساءته الموجهة للمرأة المصرية ، مؤكدة أن ما تضمنه المقطع لا يمكن قبوله أو التغاضي عنه.

الخضوع للمساءلة القانونية

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أنها ترى أن من أعد هذا المحتوى يجب أن يخضع للمساءلة، مضيفة: "أنا شايفة إن اللي عمل الفيديو ده يعني لازم يتحاسب"، مشيرة إلى اعتقادها بإمكانية الوصول إلى المسؤول عن نشره.

منصات التواصل الاجتماعي

 وأضافت: "وأنا عارفة إنه لازم ممكن يتجاب على فكرة"، معربة عن أملها في وقف تداول الفيديو نهائياً على منصات التواصل الاجتماعي.

تقديم بلاغات جماعية

ودعت الإعلامية جمهورها والمستخدمين إلى اتخاذ موقف عملي تجاه المحتوى الذي وصفته بالمسيء، مطالبة بتقديم بلاغات جماعية لإغلاقه. 

وقالت: "بتمنى إن الفيديو ده يتقفل، ويا جماعة ادخلوا على الفيديو ده اعملوا ريبورتات عليه عشان يتقفل"، مؤكدة ثقتها في موقف المصريين الرافض للإساءة إلى المرأة المصرية.

 المواطن المصري الشريف

وأضافت وهبة أن المواطن المصري الشريف لن يقبل استمرار تداول مثل هذه المواد، قائلة: "المصري الشريف النهاردة هيطلع من حلقتي يعمل ريبورتات على هذا الفيديو عشان يتقفل"، مؤكدة أن المرأة المصرية لا تستحق أن تُقدم في محتوى بهذا الشكل، وأن من واجب الجميع التصدي لأي محاولة للنيل من مكانتها أو التقليل من شأنها.

رسالة ساخرة إلى صانع الفيديو

واختتمت الإعلامية حديثها بالتأكيد على اعتزازها بالمرأة المصرية واحترامها لها، قائلة: "أنا هتصدر وهطلع أقول لأ، أنا أحترم وأحب المرأة المصرية وأنا امرأة مصرية"، كما وجهت رسالة ساخرة إلى صانع الفيديو، داعية إياه إلى مراجعة سلوكه والبحث عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها الإنسان حسن التربية، بقولها: "أنصحك إنك تفتح جوجل وتدور على الشاب الذي لا يعرف التربية وشوف إيه صفاته عشان تعمل عكسها".
 

بسمة وهبة الإعلامية بسمة وهبة التواصل الاجتماعي

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