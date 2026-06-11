بسمة وهبة: كلنا بنحب المحشي لكن السخرية من المرأة المصرية مرفوضة

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجوماً حاداً على الفيديو المتداول الذي قارن بين المرأة المصرية ونماذج لنساء من دول أخرى مشاركة في كأس العالم، مؤكدة أن ما تضمنه المقطع يمثل إساءة واضحة للمرأة المصرية.

نموذجاً للمرأة المصرية

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أنّ الصورة التي جرى استخدامها للفنانة الراحلة فاطمة كشري وهي تحمل "حلة محشي" وسط الجمهور المصري، تم تقديمها باعتبارها نموذجاً للمرأة المصرية، وهو ما اعتبرته أمراً غير مقبول.

نموذج للمرأة المصرية

وتابعت: "الصورة دي ينفع يحطها من الجمهور المصري وللمرأة المصرية إنها قاعدة بحلة محشي؟ دي بالنسبة للي عمل الفيديو ده شايف إن ده نموذج للمرأة المصرية".

وأوضحت أنها رفضت عرض الفيديو خلال برنامجها رغم الانتشار الواسع الذي حققه على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن محتواه لا يتوافق مع سياسة القناة.

وقالت: "أنا منزلتش الفيديو لأنه بصراحة مبتذل، وما يشرفنيش ولا يشرف قناة المحور إنها تعرضه، وشاشة المحور ما بتعرضش هذه النوعية من الفيديوهات المبتذلة وخصوصاً المسيئة للمرأة المصرية".

وشددت وهبة على أن اعتراضها لا يتعلق بالجلابية أو بالمرأة الريفية أو الصعيدية أو حتى بحلة المحشي نفسها، مؤكدة احترامها الكامل لهذه النماذج المصرية الأصيلة، قائلة: "على عيني وعلى راسي الجلابية والست اللي في الريف واللي في الصعيد، وكلنا بنحب المحشي على فكرة"، لكنها رأت أن وضع الصورة في هذا السياق كان يحمل دلالة ساخرة ومسيئة.

