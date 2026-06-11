بسمة وهبة: ليس كل محتوى كأس العالم على السوشيال ميديا مقبولاً

أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن استيائها الشديد من مقطع فيديو انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، ضمن المحتوى المرتبط ببطولة كأس العالم، مؤكدة أن الفيديو أثار غضبها وغضب كثيرين غيرها.

الفيديو محل الجدل

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أنّ هناك العديد من الفيديوهات المتداولة التي تتميز بخفة الظل وتلقى قبولاً لدى الجمهور، خاصة أن المصريين معروفون بخفة الدم، إلا أن الفيديو محل الجدل كان مختلفاً بالنسبة لها.

الفيديوهات الخاصة بكأس العالم

وتابعت: "اليومين اللي فاتوا الحقيقة أنا شوفت فيديو منتشر بطريقة مش طبيعية على السوشيال ميديا، في إطار الفيديوهات الخاصة بكأس العالم، لكن بصراحة الفيديو ده نرفزني جداً جداً جداً وضايقني".

حدود المزاح المقبول

وأشارت إلى أن حالة الاستياء من الفيديو لم تقتصر على السيدات فقط، بل امتدت إلى الرجال أيضاً، مؤكدة أن كثيرين رأوا أن محتواه غير مناسب، وأنه تجاوز حدود المزاح المقبول الذي اعتاد عليه الجمهور في مثل هذه المناسبات.

المشاهدات والتفاعل

وأضافت أن الشخص الذي أعد الفيديو كان يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من المشاهدات والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إنه "بيستظرف" ويريد الحصول على "شير ولايك" ومزيد من الانتشار والاستفادة من حالة الاهتمام الجماهيري ببطولة كأس العالم.