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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مشاهد من حفل افتتاح كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
حمزة شعيب

 رصدت الكاميرات أجواءً استثنائية، في انطلاق حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وأظهرت اللقطات توافد أعداد كبيرة من الجماهير ، حيث تم تجهيز شاشات عملاقة لمتابعة حفل الافتتاح والمباراة الأولى في المونديال، والتي تجمع بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا، والمقرر إقامتها في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتترقب الجماهير المصرية انطلاق مشوار منتخب مصر في البطولة، حيث يخوض الفراعنة منافسات المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ويستهل منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام حسن مشواره في كأس العالم بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، مساء الإثنين المقبل، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لتحقيق بداية إيجابية تعزز آمالهم في المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية وتقديم مشوار مميز في المونديال.

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