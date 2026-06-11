ترامب في مفاوضات إيران : الإعلان عن مكان توقيع الاتفاق قريبًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المناقشات مع إيران قد رفعت إلى أعلى مستويات القيادة وحظيت بالموافقة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب:"الموافقة على المناقشات والنقاط النهائية من قبل كل الأطراف المعنية.. والحصار البحري على إيران سيظل ساريا ونافذا بالكامل لحين إتمام الصفقة".

وأضاف ترامب:" سيتم الإعلان عن موعد ومكان توقيع الاتفاق مع إيران قريبا".



وفي وقت سابق، توعدت إيران الولايات المتحدة برد "أشد وأقوى" في حال تنفيذ أي هجمات جديدة ضد أراضيها، محذرة من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن بلاده سترد بقوة أكبر مما سبق إذا أقدمت واشنطن على شن هجمات جديدة ضد إيران، مؤكداً أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى زيادة التوترات وتهديد الاستقرار الإقليمي.