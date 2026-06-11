قائد مقر خاتم الأنبياء: أمريكا ستواجه رداً أشد إذا هاجمت إيران مجدداً

توعدت إيران الولايات المتحدة برد "أشد وأقوى" في حال تنفيذ أي هجمات جديدة ضد أراضيها، محذرة من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.



وقال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن بلاده سترد بقوة أكبر مما سبق إذا أقدمت واشنطن على شن هجمات جديدة ضد إيران، مؤكداً أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى زيادة التوترات وتهديد الاستقرار الإقليمي.



وأضاف أن اتساع نطاق العمليات العسكرية من شأنه أن يفاقم حالة عدم الاستقرار ويؤثر على الأمن في المنطقة، في ظل التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن خلال الأيام الأخيرة.