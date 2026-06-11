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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعيد إمبابي: الاستثمار في الذهب يجب أن يكون طويل الأجل مثل الشهادات

الذهب
الذهب
محمد البدوي

قال المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة أي صاغة، إنّ الذهب يظل أحد أهم أدوات حفظ القيمة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن تحركاته التاريخية تثبت أنه كلما تراجع عاد إلى مستويات أعلى مرة أخرى، رغم فترات الهبوط المؤقتة.

إمكانية وصول الذهب إلى مستويات جديدة

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور": "أي قمة الذهب حققها لازم هيرجع لها سواء عاجلاً أم آجلاً"، موضحاً أن التوقعات تشير إلى إمكانية وصول الذهب إلى مستويات جديدة قد تصل إلى 7500 جنيه، مضيفاً أن هذا الرقم ليس بعيداً في ظل التحركات العالمية للعملات والأسواق.

وأشار إلى أن سلوك المستهلكين يلعب دوراً مهماً في تحديد اتجاهات السوق، موضحاً أن الكثيرين يندفعون للشراء عند الارتفاع ويترددون عند الهبوط، قائلاً: "أول ما الذهب بيشوفوه بيرتفع بيجروا يشتري، وأول ما بينخفض بيستنوا مزيد من الانخفاض"، مؤكداً أن هذا السلوك لا يقتصر على السوق المصري فقط بل هو عالمي.

العلاقة بين الفائدة والذهب

وأضاف إمبابي أن الدولار الأمريكي والعلاقة بين الفائدة والذهب يمثلان عاملاً أساسياً في تحديد الأسعار، موضحاً: "رفع الفائدة معناه تراجع سعر الذهب وخفض الفائدة معناه إن الذهب يرجع يرتفع مرة أخرى"، مشيراً إلى أن الذهب في الأساس أداة لحفظ القيمة وليس للمضاربة السريعة.

السعر العالمي والمحلي

وفيما يتعلق بالسوق المحلي، أوضح أن هناك فارقاً بسيطاً بين السعر العالمي والمحلي يصل إلى 100 أو 150 جنيهاً، نتيجة عوامل تشغيلية وتحوطات السوق، مؤكداً أن حركة الدولار تؤثر بشكل مباشر على الأسعار، قائلاً: "لو الدولار اتحرك 5 جنيه خلصنا الموضوع كله".

الاستثمار في الذهب 

واختتم إمبابي حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار في الذهب يجب أن يكون طويل الأجل، قائلاً: "اتعامل مع الذهب زي الشهادة في البنك، خليه 3 سنين"، مشيراً إلى أن من يصبر على الاستثمار في الذهب غالباً ما يحقق عائداً جيداً مع مرور الوقت.

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