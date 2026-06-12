أسامة كمال: أمريكا تواصل الضغوط العسكرية على إيران.. باب التفاوض مفتوح

قال الإعلامي أسامة كمال إن الإدارة الأمريكية تتحرك حاليًا بين مسارين متوازيين في التعامل مع إيران، يجمعان بين الضغوط العسكرية والجهود الدبلوماسية، وسط استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين.

واشنطن بين التصعيد والتهدئة

وأوضح كمال أن الرئيس الأمريكي أطلق تصريحات متباينة بشأن توجيه ضربات جديدة لإيران، في وقت تشير فيه المعطيات إلى استمرار المسار الدبلوماسي بالتوازي مع التحركات العسكرية.

وساطة قطرية ورسائل متبادلة

وأشار إلى أن وسطاء من قطر واصلوا نقل الرسائل بين واشنطن وطهران، بينما تستمر المناقشات بشأن التوصل إلى تفاهمات سياسية رغم التوترات العسكرية الأخيرة.

خلاف حول الأموال الإيرانية المجمدة

وأضاف أن أحد أبرز الملفات الخلافية يتمثل في الأموال الإيرانية المجمدة بالخارج، حيث تطالب طهران بالإفراج عنها، بينما تفضل واشنطن الإفراج التدريجي عنها في صورة سلع ومساعدات إنسانية.

تغير موقف ترامب بعد إحاطة أمنية

ولفت إلى أن تقارير أمريكية أفادت بأن الرئيس الأمريكي لم يكن يميل في البداية إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران، إلا أن إحاطة أمنية داخل البيت الأبيض ساهمت في تغيير موقفه والموافقة على تنفيذ الهجوم.