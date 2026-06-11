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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع أمريكي ووساطة قطرية.. الاتفاق بين واشنطن وطهران يقترب من خط النهاية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأنه "بالنظر إلى قبول الولايات المتحدة للنص المقترح من إيران، فإن احتمال موافقة النظام الإيراني عليه مرتفع". 

وأضافت الوكالة أنه "قبل نحو أسبوعين، كان نص مسودة مذكرة التفاهم بين فريقي التفاوض ينتظر الموافقة النهائية في طهران وواشنطن. 

وقد طالب ترامب مجدداً بإضافة بعض التفاصيل الجديدة، ورداً على ذلك، أعلنت إيران أنها لن تدرس النص الجديد،  ومنذ يوم الأربعاء، دخلت قطر في الوساطة وأعلنت انسحاب الولايات المتحدة من البنود الإضافية الجديدة، أي أنها عادت إلى النص الأصلي الذي كان لا يزال ينتظر الموافقة النهائية، لم تكتفِ إيران بعدم تقديم رد نهائي، بل إن الولايات المتحدة هي التي عادت إلى مطلبها السابق".

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