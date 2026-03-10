قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد زيادة البنزين.. تعرف على تعريفة الركوب الجديدة في بورسعيد
بعد الزيادة الجديدة .. أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم الثلاثاء
هياخد عقده بالكامل.. ناقد رياضي يوضح سبب تأخير الأهلي لإقالة توروب
بعد الزيادة الجديدة.. إزاي توفر استهلاك البنزين في عربيتك؟
بعد زلزال الطلائع.. عقوبات تاريخية لم تحدث من قبل تنتظر لاعبي الأهلي
بعد زيادة البنزين.. تعديل تعريفة أجرة المواصلات 17% فى الجيزة
الحرس الثوري يرد على ترامب: ننتظر الأسطول الأمريكي في هرمز
بعد زيادة البنزين.. تعرف على أسعار تذاكر النقل العام في القاهرة
ضبط محطة وقود تهرب 2500 لتر سولار في الجيزة
أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة رسميًا بدءًا من اليوم.. اللتر 95 بـ24 جنيها
شبورة كثيفة صباحا وأمطار تضرب 3 مدن.. والأرصاد تصدر تحذيرا
سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 10-3-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد زلزال الطلائع.. عقوبات تاريخية لم تحدث من قبل تنتظر لاعبي الأهلي

محمد بدران   -  
يارا أمين

اتخدت إدارة النادي الأهلي، أولى القرارات تجاه اللاعبين بعد الخسارة أمام طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين امس الإثنين.

وكتب الإعلامي سيف زاهر عبر حسابه علي فيسبوك "سيف زاهر: نحن على موعد مع عقوبات تاريخية لم تحدث من قبل في تاريخ النادي الأهلي عقب الخسارة اليوم أمام طلائع الجيش"

وخسر الأهلي أمام مضيفه طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الكلية الحربية، والمؤجل بينهما من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وتريزيجيه وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

بهذه النتيجة تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 20 مباراة، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 22 نقطو ارتقى بها إلى المركز الرابع عشر .

النادي الأهلي الأهلي طلائع الجيش سيف زاهر فيسبوك إمام عاشور

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

كيفية صلاة التهجد .. اعرف عدد ركعاتها ووقتها ودعاؤها المستجاب

سفيرا إسبانيا وإندونيسيا يحضران إفطار بيت الزكاة والصدقات بالجامع الأزهر.. صور

أستاذ فقه بالأزهر: السنة جاءت شارحة للقرآن ومبينة لأحكامه

هونج كونج تفرض الدفع الإلكتروني في سيارات الأجرة اعتبارا من أبريل

قبل طرحها.. اعرف مواصفات وسعر نيسان روج 2027 في السعودية

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

