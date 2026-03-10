سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 10-3-2026

شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-3-2026، متجاوزًا مستوى 14 جنيهًا لأول مرة منذ فترة؛ في ظل تزايد الطلب على العملة السعودية بالتزامن مع تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة واقتراب مواسم السفر الديني.

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 14.044 جنيه للشراء و14.081 جنيه للبيع.

وفي البنوك الأخرى جاء سعر الريال السعودي كالتالي:

سجل في HSBC نحو 14.050 جنيه للشراء و14.090 جنيه للبيع.

بلغ في QNB الأهلي نحو 14.048 جنيه للشراء و14.088 جنيه للبيع.

سجل في المصرف العربي الدولي نحو 14.045 جنيه للشراء و14.086 جنيه للبيع.

وصل في البنك التجاري الدولي إلى 14.038 جنيه للشراء و14.086 جنيه للبيع.

سجل في البنك الأهلي الكويتي – مصر نحو 14.033 جنيه للشراء و14.074 جنيه للبيع.

بلغ في بنك الإسكندرية نحو 14.024 جنيه للشراء و14.070 جنيه للبيع.

سجل في بنك مصر نحو 14.012 جنيه للشراء و14.086 جنيه للبيع.

وصل في البنك الأهلي المصري إلى 14.009 جنيه للشراء و14.083 جنيه للبيع.

سجل في بنك قناة السويس نحو 13.994 جنيه للشراء و14.099 جنيه للبيع.

بلغ في بنك البركة مصر نحو 13.975 جنيه للشراء و14.083 جنيه للبيع.

سجل في كريدي أجريكول مصر نحو 13.970 جنيه للشراء و14.080 جنيه للبيع.

وصل في بنك الكويت الوطني – مصر إلى 13.902 جنيه للشراء و14.217 جنيه للبيع.

بينما سجل في البنك العقاري المصري العربي نحو 13.696 جنيه للشراء و14.073 جنيه للبيع.