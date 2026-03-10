قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد زيادة البنزين.. تعرف على تعريفة الركوب الجديدة في بورسعيد
بعد الزيادة الجديدة .. أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم الثلاثاء
هياخد عقده بالكامل.. ناقد رياضي يوضح سبب تأخير الأهلي لإقالة توروب
بعد الزيادة الجديدة.. إزاي توفر استهلاك البنزين في عربيتك؟
بعد زلزال الطلائع.. عقوبات تاريخية لم تحدث من قبل تنتظر لاعبي الأهلي
بعد زيادة البنزين.. تعديل تعريفة أجرة المواصلات 17% فى الجيزة
الحرس الثوري يرد على ترامب: ننتظر الأسطول الأمريكي في هرمز
بعد زيادة البنزين.. تعرف على أسعار تذاكر النقل العام في القاهرة
ضبط محطة وقود تهرب 2500 لتر سولار في الجيزة
أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة رسميًا بدءًا من اليوم.. اللتر 95 بـ24 جنيها
شبورة كثيفة صباحا وأمطار تضرب 3 مدن.. والأرصاد تصدر تحذيرا
سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 10-3-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 10-3-2026

سعر الريال السعودي أمام الجنيه
سعر الريال السعودي أمام الجنيه
محمد صبيح

شهد سعر الريال السعودي أمام الجنيه ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-3-2026، متجاوزًا مستوى 14 جنيهًا لأول مرة منذ فترة؛ في ظل تزايد الطلب على العملة السعودية بالتزامن مع تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة واقتراب مواسم السفر الديني.

وسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 14.044 جنيه للشراء و14.081 جنيه للبيع.

وفي البنوك الأخرى جاء سعر الريال السعودي كالتالي:

سجل في HSBC نحو 14.050 جنيه للشراء و14.090 جنيه للبيع.

بلغ في QNB الأهلي نحو 14.048 جنيه للشراء و14.088 جنيه للبيع.

سجل في المصرف العربي الدولي نحو 14.045 جنيه للشراء و14.086 جنيه للبيع.

وصل في البنك التجاري الدولي إلى 14.038 جنيه للشراء و14.086 جنيه للبيع.

سجل في البنك الأهلي الكويتي – مصر نحو 14.033 جنيه للشراء و14.074 جنيه للبيع.

بلغ في بنك الإسكندرية نحو 14.024 جنيه للشراء و14.070 جنيه للبيع.

سجل في بنك مصر نحو 14.012 جنيه للشراء و14.086 جنيه للبيع.

وصل في البنك الأهلي المصري إلى 14.009 جنيه للشراء و14.083 جنيه للبيع.

سجل في بنك قناة السويس نحو 13.994 جنيه للشراء و14.099 جنيه للبيع.

بلغ في بنك البركة مصر نحو 13.975 جنيه للشراء و14.083 جنيه للبيع.

سجل في كريدي أجريكول مصر نحو 13.970 جنيه للشراء و14.080 جنيه للبيع.

وصل في بنك الكويت الوطني – مصر إلى 13.902 جنيه للشراء و14.217 جنيه للبيع.

بينما سجل في البنك العقاري المصري العربي نحو 13.696 جنيه للشراء و14.073 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري لبنك الأهلي بنك الكويت الوطني بنك الكويت الوطني – مصر البنك التجاري الدولي بنك البركة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

ترشيحاتنا

عفاف مصطفى

عفاف مصطفى تثير الفضول عن «حكاية نرجس»: سر كبير يظهر في الحلقات الأخيرة

مسلسل اللون الأزرق

اللون الأزرق الحلقة 5.. أدهم يحاول احتواء ابنه بعد أزمة كادت تنتهي بكارثة

خالد تاج الدين

وفاة والد الشاعر الغنائي خالد تاج الدين.. موعد ومكان العزاء

بالصور

هونج كونج تفرض الدفع الإلكتروني في سيارات الأجرة اعتبارا من أبريل

منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية

قبل طرحها.. اعرف مواصفات وسعر نيسان روج 2027 في السعودية

نيسان روج 2027
نيسان روج 2027
نيسان روج 2027

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

فيديو

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد