أقل سعر لبيع الريال السعودي  اليوم الأحد

شهدت أسعار العملات العربية ارتفاعا كبيرا علي مدار الايام الماضية، وسجل الريال السعودي صعودا، و يعد أكثر العملات العربية في مصر لارتباطه بمواسم الحج والعمرة.
ويرصد موقع “صدى البلد” اليوم الأحد 8 مارس 2026 سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر .
أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الأحد 8-3-2026:
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الأحد 8-3-2026 لنحو :
سعر الشراء:13.91جنيه.
سعر البيع:13.94 جنيه.
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد 8-3-2026:
سعر الشراء: 13.90جنيه.
سعر البيع: 13.93 جنيه.
زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الأحد 8-3-2026 ليسجل :
سعر الشراء:13.87جنيه.
سعر البيع:12.92 جنيه.
صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأحد 8-3-2026 لنحو :
سعر الشراء:13.84جنيه.
سعر البيع:13.91 جنيه.
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأحد 8-3-2026 ليسجل :
سعر الشراء:13.84جنيه.
سعر البيع:13.91 جنيه.
وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد 8-3-2026 لنحو :
سعر الشراء:13.84جنيه.
سعر البيع:13.91 جنيه.
صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأحد 8-3-2026 لنحو :
سعر الشراء:13.84جنيه.
سعر البيع:13.91 جنيه.
بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأحد 8-3-2026:
سعر الشراء:13.28جنيه.
سعر البيع:13.38 جنيه.
بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأحد 8-3-2026 نحو :
سعر الشراء:13.79جنيه.
سعر البيع:13.90 جنيه.
زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأحد 8-3-2026 ليصل :
سعر الشراء:13.44جنيه.
سعر البيع:13.92 جنيه.
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الأحد 8-3-2026 عند :
سعر الشراء:13.32جنيه.
سعر البيع:13.37 جنيه.
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد 8-3-2026 لنحو :
سعر الشراء:13.88 جنيه.
سعر البيع:13.92 جنيه.
أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأحد
13.91 جنيه للشراء.
أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأحد
13.37 جنيه للبيع.
متوسط سعر الريال السعودي اليوم الأحد
13.84 جنيه.