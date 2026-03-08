قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمناسبة يوم المرأة العالمي.. رسالة مؤثرة من إليسا لنساء لبنان
كريم فؤاد الأبرز.. غيابات الاهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
بعد التزامه.. خصم غرامة إمام عاشور في الأهلي على شهرين بدلا من شهر
لماذا تزداد مشكلات المعدة في رمضان؟ طبيب يكشف مفاجأة
مواجهة صعبة للزمالك وصراع ناري على المقعد الأخير بالدورة السباعية
تعادل رايو فايكانو وأشبيلية بالدوري الأسباني
جمال سليمان: أرفض تولى منصب رئيس وزراء سوريا وأتمنى تحقيق المصالحة الوطنية
وزير الكهرباء: خطة تشغيل ديناميكية لخفض استخدام الوقود والتوسع في الطاقات المتجددة
800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟
حمزة عبدالكريم يسجل أول أهدافه مع برشلونة | فيديو
أيمن الصفدي: الأمن القومي العربي يواجه تهديدات تستوجب إعادة تقييم آليات حمايته
الرئيس السيسي لوزارة الداخلية والملتحقين بها: مصر أمانة في رقبتكم
اقتصاد

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأحد

سعر الريال السعودي في مصر
علياء فوزى

شهدت أسعار العملات العربية ارتفاعا كبيرا علي مدار الايام الماضية، وسجل الريال السعودي صعودا، و يعد أكثر العملات العربية في مصر لارتباطه بمواسم الحج والعمرة.

ويرصد موقع “صدى البلد” اليوم الأحد 8 مارس 2026 سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر .

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الأحد 8-3-2026:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الأحد  8-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.91جنيه.

سعر البيع:13.94 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد 8-3-2026:

سعر الشراء: 13.90جنيه.

سعر البيع: 13.93 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الأحد 8-3-2026 ليسجل :

سعر الشراء:13.87جنيه.

سعر البيع:12.92 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأحد 8-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.84جنيه.

سعر البيع:13.91 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأحد 8-3-2026 ليسجل :

سعر الشراء:13.84جنيه.

سعر البيع:13.91 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد  8-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.84جنيه.

سعر البيع:13.91 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأحد  8-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.84جنيه.

سعر البيع:13.91 جنيه.

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأحد 8-3-2026:

سعر الشراء:13.28جنيه.

سعر البيع:13.38 جنيه.

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأحد 8-3-2026 نحو :

سعر الشراء:13.79جنيه.

سعر البيع:13.90 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأحد 8-3-2026 ليصل :

سعر الشراء:13.44جنيه.

سعر البيع:13.92 جنيه.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الأحد 8-3-2026 عند :

سعر الشراء:13.32جنيه.

سعر البيع:13.37 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد 8-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.88 جنيه.

سعر البيع:13.92 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأحد

13.91 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الريال السعودي  اليوم الأحد

13.37 جنيه للبيع.

متوسط سعر  الريال السعودي اليوم الأحد

13.84 جنيه.

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني
مسلسل اللون الأزرق
مى كساب
محافظ الشرقية
