أقل سعر لبيع الريال السعودي  اليوم الأحد

شهدت أسعار العملات العربية ارتفاعا كبيرا علي مدار الايام الماضية، وسجل الريال السعودي صعودا، و يعد أكثر العملات العربية في مصر لارتباطه بمواسم الحج والعمرة.

ويرصد موقع “صدى البلد” اليوم الأحد 8 مارس 2026 سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك العاملة في مصر .

أسعار الريال السعودى في مصر اليوم الأحد 8-3-2026:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الأحد 8-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.91جنيه.

سعر البيع:13.94 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد 8-3-2026:

سعر الشراء: 13.90جنيه.

سعر البيع: 13.93 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الأحد 8-3-2026 ليسجل :

سعر الشراء:13.87جنيه.

سعر البيع:12.92 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي اليوم الأحد 8-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.84جنيه.

سعر البيع:13.91 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأحد 8-3-2026 ليسجل :

سعر الشراء:13.84جنيه.

سعر البيع:13.91 جنيه.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد 8-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.84جنيه.

سعر البيع:13.91 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأحد 8-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.84جنيه.

سعر البيع:13.91 جنيه.

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الأحد 8-3-2026:

سعر الشراء:13.28جنيه.

سعر البيع:13.38 جنيه.

بلع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأحد 8-3-2026 نحو :

سعر الشراء:13.79جنيه.

سعر البيع:13.90 جنيه.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأحد 8-3-2026 ليصل :

سعر الشراء:13.44جنيه.

سعر البيع:13.92 جنيه.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الأحد 8-3-2026 عند :

سعر الشراء:13.32جنيه.

سعر البيع:13.37 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد 8-3-2026 لنحو :

سعر الشراء:13.88 جنيه.

سعر البيع:13.92 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأحد

13.91 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الريال السعودي اليوم الأحد

13.37 جنيه للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم الأحد

13.84 جنيه.