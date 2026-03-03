يرصد موقع صدي البلد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3-3-2026 أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك.
المصرف العربي الدولي: 13.102 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع QNB
الأهلي: 13.098 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع
البنك المركزي المصري: 13.093 جنيه للشراء، 13.139 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي (CIB): 13.088 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 13.088 جنيه للشراء، 13.126 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية: 13.069 جنيه للشراء، 13.109 جنيه للبيع
بنك مصر: 13.064 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري: 13.064 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع
بنك قناة السويس: 13.046 جنيه للشراء، 13.143 جنيه للبيع
كريدي أجريكول مصر: 13.030 جنيه للشراء، 13.140 جنيه للبيع
بنك البركة مصر: 13.025 جنيه للشراء، 13.131 جنيه للبيع
بنك الكويت الوطني NBK: 12.961 جنيه للشراء، 13.263 جنيه للبيع
البنك العقاري المصري العربي: 12.771 جنيه للشراء، 13.130 جنيه للبيع