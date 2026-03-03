قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3-3-2026

ولاء عبد الكريم

يرصد موقع صدي البلد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3-3-2026 أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك.

 المصرف العربي الدولي: 13.102 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع QNB 

الأهلي: 13.098 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع 

البنك المركزي المصري: 13.093 جنيه للشراء، 13.139 جنيه للبيع

 البنك التجاري الدولي (CIB): 13.088 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع

 البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 13.088 جنيه للشراء، 13.126 جنيه للبيع

 بنك الإسكندرية: 13.069 جنيه للشراء، 13.109 جنيه للبيع

 بنك مصر: 13.064 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع 

البنك الأهلي المصري: 13.064 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع

 بنك قناة السويس: 13.046 جنيه للشراء، 13.143 جنيه للبيع

 كريدي أجريكول مصر: 13.030 جنيه للشراء، 13.140 جنيه للبيع

 بنك البركة مصر: 13.025 جنيه للشراء، 13.131 جنيه للبيع 

بنك الكويت الوطني NBK: 12.961 جنيه للشراء، 13.263 جنيه للبيع

 البنك العقاري المصري العربي: 12.771 جنيه للشراء، 13.130 جنيه للبيع

