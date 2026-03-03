قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أهرامات الجيزة بثوب جديد.. منصات بيع حضارية وسوق منظم لتعزيز تجربة الزائرين

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بتسليم عدد 20 منصة بيع حضارية مخصصة لبيع الهدايا والمنتجات الحرفية للباعة بمنطقة الزيارة بأهرامات الجيزة وذلك في إطار أعمال التطوير الشامل التي تشهدها المنطقة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري حرص المحافظة على توطين وسائل عرض وبيع تلك المنتجات داخل المنطقة الأثرية كجزء من عوامل الجذب الثقافي وتشجيع أصحاب الحرف والباعة من سكان المناطق المحيطة من خلال دعم هذه الصناعة وجعلها جزءًا من منظومة تطوير مقصد أهرامات الجيزة، بما يراعي تحقيق الدمج المجتمعي وتحسين تجربة الزائرين.
وأضاف المحافظ أنه من المقرر تسكين 57 بائعًا بتلك المنصات في تشكيل عبارة عن سوق حضاري ذي نسق يواكب حجم التطور الذي يشهده المقصد والذي تم تصميمه بمعرفة شركة أوراسكوم بيراميدز المعنية بإدارة وتشغيل الموقع إلى جانب وضع الآليات المنظمة لأعمال التشغيل وبيع المنتجات بما يضمن تحقيق المنفعة للباعة والسائحين من جهة، وتحديث المنظومة بما يراعي المظهر الحضاري لأهم مزار سياحي في العالم من جهة أخرى.
وحرص المحافظ على التحدث مع الباعة وحثهم على ضرورة الحفاظ على المنظومة والتفاعل الإيجابي معها لصناعة صورة جاذبة للمترددين على زيارة المنطقة 
كما استمع إلى مقترحاتهم بشأن زيادة الفعاليات الخاصة بالترويج لمنتجاتهم موجّهًا نائب المحافظ بالتنسيق مع شركة أوراسكوم بيراميدز لإقامة معرض للحرف والمشغولات عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وعقب مراسم التسليم اصطحب المحافظ الحضور في جولة لمتابعة انتظام أعمال استقبال الأفواج السياحية وخطوط سير الجولات 
كما تفقد محطات الزيارة والمناطق الخدمية واستطلع آراء عدد من الزائرين حول أعمال التطوير والذين أكدوا جدوى تلك الأعمال وحجم التحول في منظومة الاستقبال والتنزه داخل المقصد والتي قضت على الممارسات السلبية التي سمعوا بها أو عانوا منها في زيارات سابقة.
رافق المحافظ هند عبد الحليم نائب المحافظ، والمهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم بيراميدز ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ وعزة وهدان، مدير إدارة السياحة .

محافظ الجيزة محافظة الجيزة منطقة اثار الجيزة

